Актер сериала "Реальные пацаны", осужденный за убийство 19-летней девушки, засветился на войне в Украине. Фото
Осужденный за убийство российский актер Александр Килин, сыгравший в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил", сменил тюремную баланду на больничный обед. За такую возможность он пожертвовал слухом, который потерял в результате ранения на войне в Украине.
На передовой Килин, вероятно, был недолго – всего несколько месяцев, после чего оказался непригодным для службы. Об этом пишут российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Трагическая для Килина и поучальная для других заключенных история началась в далеком 2014 году, когда россиянин изнасиловал и убил 19-летнюю девушку. Следствие установило, что неадекватный актер нанес 12 ударов куском бетона по голове жертвы, после чего ее задушил.
Многие годы для родной страны Килин считался жестоким убийцей, но с началом полномасштабной войны получил возможность стать "героем", задействовав свои навыки в бою.
Заключенный более чем на 10 лет россиянин стал частью русской армии, которую народу описывают чуть ли не святыми людьми, которые "спасают" женщин, детей и животных из зоопарков. Например, стриптизер Тарзан уверял фанатов, что в рядах оккупантов воюют исключительно достойные люди с устойчивыми моральными принципами.
Убийце выдали телефон, поэтому он даже сделал несколько кадров с фронта. Однако служба заключенного длилась недолго. Как пишут росСМИ, уже сейчас он лечится от ранения в одном из госпиталей. У него якобы полностью исчез слух – лопнули обе перепонки из-за серьезной контузии.
Очевидно, актер вернется сидеть в колонию, но уже полностью глухим, ведь для продолжения боевых действий против украинцев он непригоден.
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