Бузовой устроили неожиданный 'сюрприз' из-за Навального: певица выругалась. Видео

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась тем, что из-за оппозиционера Алексея Навального закрыли аэропорт "Внуково". Самолет знаменитости не мог приземлиться.

Так, она несколько минут кружила над Москвой. Об этом Бузова рассказала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, самолет ведущей не могли посадить, так как в это время его закрыли из-за прибытия на родину Навального.

По словам звезды, в какой-то момент ей даже стало страшно. Кроме того, она была зла из-за того, что у нее была назначена съемка, на которую она не успела попасть. Бузова отметила, что подвела людей и это "просто п***ец".

"То есть у меня в восемь часов съемка, я покупаю билет на самолет за бешенные деньги, а его не могут приземлить. Зачем я тогда покупаю билет за такие бабки?" – подчеркнула артистка.

Позже певица сообщила, что спустя некоторое время ее самолет приземлился, но она все равно осталась недовольна.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова вышла замуж за артиста Dava (Давида Манукяна). Пара сыграла церемонию на Мальдивских островах 8 января.