Букингемский дворец рассказал о состоянии здоровья Чарльза III, который болен раком: двигается в положительном направлении

В Букингемском дворце раскрыли новые детали о состоянии здоровья короля Великобритании Чарльза III, которому в начале 2024-го диагностировали рак. Отмечается, что спустя год борьбы монарха с онкологическим заболеванием можно отметить положительные изменения.

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Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники, приближенные к Его Высочеству. Однако, несмотря на хорошее самочувствие короля, ему придется продолжить терапию и в следующем году.

По словам инсайдера из Букингемского дворца, процесс лечения заболевания 76-летнего монарха "двигается в положительном направлении". Состояние Чарльза III остается абсолютно "управляемым", но все же необходимые процедуры для преодоления рака придется продолжить и в 2025-м.

Напомним, об онкологическом заболевании Его Высочества стало известно в начале февраля 2024 года. Монарх решил не рассекречивать, о каком именно виде рака идет речь. Известно лишь, что его обнаружили во время хирургического вмешательства, которое королю провели из-за увеличения предстательной железы. Чарльз III сознательно решил проинформировать общественность о состоянии своего здоровья, чтобы предотвратить спекуляции.

В течение непродолжительного периода Его Высочество несколько приостановило выполнение своих обязанностей, чтобы начать процесс лечения. Однако сейчас у короля Великобритании хорошее самочувствие, поэтому он не избегает официальных встреч и вернулся к работе.

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