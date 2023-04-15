'Будет петь в доме престарелых': звезда 'Красной шапочки' Поплавская поглумилась над Пугачевой

Российская актриса и ярая приверженка кремлевского тирана Яна Поплавская решила сделать Алле Пугачевой особый подарок накануне дня рождения. Путинистка оторвалась на певице, "предсказав" ее будущее. На днях дочь исполнительницы Кристина Орбакайте выпустила новую песню под названием "Алла будет петь", которую посвятила маме. Звезду "Красной шапочки" данное событие не на шутку разозлило.

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Пропагандистские СМИ публикуют слова Поплавской, которая, решила унизить Пугачеву. Фанатка московского "фюрера" возмущена позицией вокалистки и ее побегом из России. Актриса не стала подбирать выражения.

"Алла будет петь... в доме престарелых! Ну или Кристине, внукам и детям перед сном", – выразилась Поплавская. Она также добавила, что дочь и внуки Пугачевой пользуются ее добротой и немощью, живя за ее счет. Россиянка утверждает – вся семья знаменитости села ей на шею и им давно пора оставить ее в покое.

"Имейте совесть, Алле уже не надо петь. Ей нужно отдыхать. Хватит заставлять пожилую женщину работать на износ", – обратилась Поплавская к близким певицы. Напомним, именно она одна из первых жестко высказалась об иммиграции звездной семьи в Израиль. Одиозная артистка считает, что все, кто покинул родину, больше не должны возвращаться обратно.

К слову, Поплавская взяла за традицию оскорблять своих же сограждан. Недавно она набросилась на актера Артура Смольянинова с нецензурной бранью. Женщина добавила, что каждый россиянин должен брать пример с ее сына Клима, который отправился на фронт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оскар Кучера "растоптал" Аллу Пугачеву за шутку о рабах. Актер не только упрекнул ее в неблагодарности, но и предложил лишить авторских отчислений. По словам путиниста, певица не достойна родины.

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