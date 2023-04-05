''Для меня она перестала существовать'': путинист Кучера растоптал Пугачеву за шутку о рабах

Российский актер Оскар Кучера, который активно поддерживает войну в Украине и восхваляет армию оккупантов, не стесняется выражаться о своих же согражданах. Путинист возмущен высказываниями Аллы Пугачевой, потому решил поставить на место исполнительницу. Одиозный артист не только унизил певицу, но и предложил лишить ее авторских отчислений.

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Как пишут пропагандистские СМИ, Кучера воспринял на свой счет высказывание Пугачевой. Перед иммиграцией в Израиль, вокалистка заявила – раньше она пела для плебеев, а теперь для рабов. Оскара зацепила данная трактовка знаменитости.

"Для меня Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, не потому, что жена Галкина, а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… "Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов". Ну как бы смысл таков", – возмутился фанат Путина.

Он упрекнул Аллу Пугачеву в неблагодарности, подчеркнув – она стала великой артисткой, заимела недвижимость по всему миру благодаря России. И в итоге в сложные времена решила предать родину, уехав за границу. Кучера недоволен и тем, что россиянка продолжает получать отчисления от авторских прав на песни. Актер хотел бы, чтобы селебрити познала нищету.

"Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только "за", чем больше их, тем лучше, красивее страна будет, но на какие деньги? Она не воровала же, ей люди несли эти деньги... Я раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, вообще, чтобы никаких выплат больше не было, просто не было после того, что она сказала. Ты охр*нела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой", – негодует путинист.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич спел песню от имени погибшего в Украине оккупанта и вызвал истерику у россиян. Артист через творчество пытался рассказать, что у "соседей" нет никакой цели на этой войне.

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