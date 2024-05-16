Будет ли продолжение сериала 'Поймать Кайдаша': есть хорошие новости

Актриса Кристина Федорак, сыгравшая одну из ролей в сериале "Поймать Кайдаша", предположила, что продолжение так полюбившейся зрителям картины возможно. По крайней мере, актеры, так же, как и поклонники телекартины, не против, чтобы история героев развивалась дальше.

Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса в который раз напомнила, что и автор этой постановки Наталья Ворожбит, и ведущие актеры уже не раз публично заявляли, что новых сезонов ленты не планируется. Однако Федорак не исключает, что со временем что-то изменится.

Кристина Федорак шутит, что поклонники уже так замучились спрашивать о продолжении сериала, что уже молчат об этом. "В принципе, и шоуранерша Наталья Ворожбит, и актеры Тарас Цымбалюк, Тоня Хижняк и Григорий Бакланов в интервью отмечали неоднократно, что новые сезоны не планируются, – говорит Кристина. – Конечно, мы, актеры, хотели бы, чтобы было продолжение, но решили вот так. Возможно, со временем что-нибудь изменится. Потому что мы закончили рассказывать о своих героях на 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история".

Кристина Федорак сыграла в сериале "Поймать Кайдаша" роль подруги главной героини Мотри. Хотя поначалу пробовалась на роль, которая сделала знаменитой Антонину Хижняк: "Проходила пробы на Мотрю. Даже не знала, что есть такой персонаж Светка, потому что, когда присылают материал для проб, часто приходит не весь сценарий, а синопсис какой-то сцены со словами героини, на которую претендуешь. Но, знаете ли, я счастлива, что так сложилось. Потому что так, как Тоня Хижняк сделала эту роль, пожалуй, никто не смог бы. А как она ей подходит! Мне ни на секунду не жалко, что не была утверждена на Мотрю".

"Когда почитала сцены со своей Светкой, она мне показалась интересной, там было что играть, привнести своего. Так и вышло. В сценарии моя роль планировалась довольно маленькой, но поскольку на площадке была крутая атмосфера – и режиссер, и шоуранерша поддерживали наши идеи, моя роль расширилась – вписали в сцены, в которых не планировалось мое присутствие. Героиня получилась очень увлекательная, со своей драматической историей", – добавляет актриса.

Полное интервью с Кристиной Федорак читайте здесь.

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