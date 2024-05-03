Завернулась в одеяло и держала в руках подушку: Бритни Спирс оскандалилась в роскошном отеле из-за бойфренда и мамы

Американская певица Бритни Спирс вызвала беспокойство у фанатов после того, как звезду сфотографировали, когда она покидала известную гостиницу в Голливуде Chateau Marmont. 42-летняя исполнительница была замечена поздно вечером 1 мая.

По словам очевидцев, в роскошный комплекс приехала скорая помощь, поэтому поклонники Спирс предполагают, что она могла вызвать медиков, пишет ET. В СМИ ходят слухи о том, что певица поссорилась с бойфрендом – бывшим домработником Полом Ричардом Солизом.

На фото от папарацци можно увидеть Бритни, которая ходит босиком, завернувшись в коричневое одеяло и держа подушку. Артистка одета в короткие белые шорты. Поп-звезда не пошла к скорой, вызванной в гостиницу, однако подруга Спирс разговаривала с парамедиками. Фото можно посмотреть здесь.

По словам инсайдеров, работники скорой прибыли по просьбе оказать помощь раненой взрослой женщине. Пока неизвестно, встретила ли бригада парамедиков раненую и предложила ей какую-то медицинскую помощь.

Стоит отметить, что у избранника поп-звезды есть неоднозначное прошлое – ранее Солиз был привлечен к уголовной ответственности. Таблоиды утверждают, что между парой возник спор, а Бритни в свою очередь "кричала и не контролировала свои эмоции". Друзья Спирс озабочены ее отношениями с мужчиной, один из них отметил, что "этот роман был изначально плохой идеей".

На следующий день, 2 мая, исполнительница опубликовала пост в Instagram, в котором она, казалось бы, пыталась опровергнуть сообщение о своем местонахождении предыдущей ночью. Впоследствии знаменитость удалила свой пост. "Просто чтобы люди знали… новости фейковые!!! – говорится в сообщении. – Мне хотелось бы уважения в это время, чтобы люди понимали, что я становлюсь сильнее с каждым днем!"

Через пару часов после удаления своего сообщения Спирс зашла в Instagram и добавила, что она "вчера вечером подвернула лодыжку, и парамедики незаконно явились к ее двери". Позже певица поделилась подробностями своей травмы, продемонстрировав раненую ногу и обвинив свою мать, Линн Спирс, в причастности к событиям до и после вызова скорой помощи.

"Минувшей ночью я действительно подвернула лодыжку, – говорит она на видео. – Я знаю, что моя мама была замешана!!! Я не общалась с ней 6 месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло еще до того, как новости были обнародованы!!!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что на самом деле происходит с Бритни Спирс и почему эпатажная звезда в который раз удалилась из Instagram. Детальнее – в нашем материале.

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