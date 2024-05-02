Что на самом деле происходит с Бритни Спирс и почему эпатажная звезда в который раз удалилась из Instagram

Недавно американская певица Бритни Спирс обеспокоила фанатов удалением своей учетной записи в соцсети Instagram. Это произошло на фоне слухов о затруднительном финансовом положении исполнительницы, после того, как завершилась судебная волокита с ее отцом. Однако, по словам инсайдеров, она "счастливее, чем когда-либо".

Джейми Спирс был опекуном звезды в течение 13 лет. Как пишет Daily Mail, 42-летняя поп-звезда взяла перерыв в Интернете, чтобы побыть в кругу друзей. Дело с отцом Бритни удалось урегулировать, выплатив родственнику 2 миллиона долларов, а также 4 миллиона долларов собственным адвокатам. Стоит отметить, что аккаунт звезды снова активен.

Интересно, что знаменитость уже в седьмой раз деактивировала свою страницу в соцсети. Подобное произошло в 2022 году. Тогда представитель певицы утверждал, что Спирс просто стремилась отдохнуть.

Инсайдеры опровергли заявления о том, что обладательница Грэмми находится под "серьезной опасностью разориться". "Бритни временно закрыла свою учетную запись в Instagram, чтобы отдохнуть и провести время с друзьями после урегулирования судебного конфликта со своим отцом Джейми, – рассказал близкий источник. – Она сделала то, что было в ее интересах, чтобы покончить с ним навсегда, и она не могла быть счастливее".

По имеющимся данным, Бритни "далека от разорения". Источник подчеркнул недавний успех мемуаров Бритни "Женщина во мне" как одну из многих причин, почему ее финансы остаются в хорошем состоянии: "Она сейчас на стадии окупаемости своей книги и получает 25 процентов чистой прибыли".

Бритни удалила свою страницу только через несколько часов после того, как она вспомнила свою семью в остром посте, опубликовав обложку книги Дженнет МакКерди "Я рада, что моя мама умерла" об абьюзивных отношениях в семье. "Люди, оставайтесь добрыми!!! Хорошая книга", – написала исполнительница.

Спирс также опубликовала полуобнаженное селфи в зеркале, отреагировав на судебное решение. Она продолжила: "Моя семья причинила мне боль!!! Справедливости не было и, наверное, не будет!!! Люди, которые сидели и абсолютно ничего не делали". Сейчас эти посты отсутствуют на странице звезды.

Через несколько дней Бритни вернулась в Instagram, опубликовав видео, на котором она лежит на коне. Певица, сменившая свое имя на платформе на Xila Maria River Red, написала: "Лошади и уличный воздух!!! Так хорошо быть живым".

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