Бритни Спирс показала редкое фото с возлюбленным

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась вместе со своим возлюбленным 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Пара позировала в повседневном наряде – шортах и футболках.

Они отправились в отпуск и выглядели очень счастливыми. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Спирс и Асгари позировали на камеру в спортивных шортах, футболках и кроссовках. Свой лук они дополнили стильными солнцезащитными очками.

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Стоит отметить, что с Сэмом Асгари Бритни Спирс встречается уже больше четырех лет. Они познакомились на съемках ее клипа на песню Slumber Party и некоторое время хранили свои отношения в тайне.

По информации источников из окружения певицы, она бы уже давно вышла замуж за Сэма. Однако из-за того, что Бритни по-прежнему находится под опекой своего отца и все еще борется за освобождение от нее, сделать этого она не может. Возлюбленный звезды во всем ее поддерживает и публично выступает против своего потенциального тестя.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в короткой вышиванке и белых шортах. Она дополнила образ обувью на каблуке.