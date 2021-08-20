Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Популярную американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу. По предварительной информации, знаменитость якобы выбила телефон из рук женщины и ударила ее.

Происшествие случилось якобы из-за собаки звезды. Домработница ушла с ней к ветеринару и заявила специалистам, что они неправильно ведут себя с животным. Об этом пишет издание TMZ.

После этого женщина вернулась домой и между ней и Спирс произошел конфликт. В результате певица якобы напала на помощницу, выбила из рук телефон и ударила ее.

По информации правоохранительных органов, домработница исполнительницы обратилась в полицию и написала заявление о нападении. Теперь дело будут рассматривать в прокуратуре.

Видео дня

Адвокат Спирс отметил, что знаменитость "просто спорила с домработницей, а пресса специально раздула из мухи слона".

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс опубликовала видео в пикантном комбинезоне в мелкую сетку после того, как ее отец согласился отказаться от опекунства над ней.