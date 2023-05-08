'Бритни больше нет с нами': в сети распространяется теория о 'случившейся с певицей трагедии' из-за подозрительного видео

Поклонники скандальной американской певицы Бритни Спирс забили тревогу из-за подозрительного видео, которое она опубликовала в своем Instagram. Просмотрев ролик по кадрам, они заметили, что со звезды словно падает маска, поэтому возникла теория о том, что с артисткой случилась трагедия, а ее соцсети ведет другой человек.

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Замена лица на видео возможна благодаря технологиям deepfake. Раскадровку опубликовали в TikTok, а в комментариях предположили, что могло произойти с исполнительницей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В доказательство теории о "трагедии", случившейся с Бритни Спирс, ее фанат опубликовал видео, взятое из Instagram певицы. На нем, на первый взгляд, знаменитость пляшет, как обычно.

Впрочем, когда она руками закрыла нос, губы и подбородок, маска с лица девушки слетела и на мгновение стало видно, что это совсем другой человек – с меньшими и светлыми глазами. Ее брови тоже изменились.

Автор отрицает, что артистка использовала фильтр с макияжем, и заверил, что на ролике использована технология deepfake. Чтобы доказать это, он применил подобный трюк с другим видео, где лицо модели изменилось на Бритни Спирс.

В комментариях зрители предположили худшее – смерть или похищение артистки.

"Покойся с миром, Бритни", "Что-то точно не так. Спасибо, что распространяете это", "Я думаю, Бритни больше нет с нами", "Я смотрела в глаза Бритни последние 25 лет. Это точно не настоящая она", – говорится в популярных комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты запустили фейк, якобы Бритни Спирс поддержала страну-террористку, осудив Украину и НАТО, после чего ее аккаунт в Instagram был заблокирован.

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