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РосСМИ запустили фейк о том, что Бритни Спирс поддержала Россию, поэтому ее заблокировали в Instagram: почему это неправда

Анна Кравчук
Люди
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РосСМИ запустили фейк о том, что Бритни Спирс поддержала Россию, поэтому ее заблокировали в Instagram: почему это неправда

Украинская общественная организация "Детектор медиа" указала на лживость очередной абсурдной новости, которую распространяли российские СМИ. Пропагандисты писали, что всемирно известная американская певица Бритни Спирс якобы поддержала страну-террористку, осудив Украину и НАТО, после чего ее аккаунт в Instagram был заблокирован. 

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Новость оказалась фейковой. Кремлевские рупоры воспользовались тем, что аккаунт Спирс действительно исчез из соцсети и дезинформировали население, которое и так уже давно травмировано пропагандой. В Telegram-канале "Детектор Медиа" предоставили аргументы, указывающие на обман. 

Так, в давней публикации, по словам российских псевдожурналистов, поп-дива писала о том, "освещение кризиса в Украине в западных медиа имеет единственную цель – подпитывать войну". Спирс якобы утверждала, что "не верит свободу от Западной гегемонии и капиталистических олигархов, контролирующих американские медиа".

Однако самое интересное, что певица, в предоставленном скриншоте от росСМИ, очевидно поддельном, обвиняет Украину в том, что она "бомбила Донбасс с 2014 году и никто ни слова не сказал". Узнать в этих словах цитату из пропагандистской методички не составляет никакого труда. Авторы фейковой новости немного перестарались, когда придумали реплики Спирс для демонстрации ее "антиукраинской" позиции. 

РосСМИ запустили фейк о том, что Бритни Спирс поддержала Россию, поэтому ее заблокировали в Instagram: почему это неправда

Аналитики проекта The Insider выяснили, что пост ненастоящий, а страницу звезды в Instagram никто не блокировал – она удалила ее самостоятельно, что делает регулярно.

РосСМИ запустили фейк о том, что Бритни Спирс поддержала Россию, поэтому ее заблокировали в Instagram: почему это неправда

"Кроме того, на фейковость указывает и то, что ни одно популярное американское медиа о шоу-бизнесе (например, TMZ или Entertainment Tonight) не написали о посте", – уточнили аналитики. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты запустили очередной фейк. На видео, которое распространяется по сети, видно, будто "украинцы" остановили автомобиль женщины с ребенком и стали им угрожать.

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