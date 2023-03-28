РосСМИ запустили фейк о том, что Бритни Спирс поддержала Россию, поэтому ее заблокировали в Instagram: почему это неправда

Украинская общественная организация "Детектор медиа" указала на лживость очередной абсурдной новости, которую распространяли российские СМИ. Пропагандисты писали, что всемирно известная американская певица Бритни Спирс якобы поддержала страну-террористку, осудив Украину и НАТО, после чего ее аккаунт в Instagram был заблокирован.

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Новость оказалась фейковой. Кремлевские рупоры воспользовались тем, что аккаунт Спирс действительно исчез из соцсети и дезинформировали население, которое и так уже давно травмировано пропагандой. В Telegram-канале "Детектор Медиа" предоставили аргументы, указывающие на обман.

Так, в давней публикации, по словам российских псевдожурналистов, поп-дива писала о том, "освещение кризиса в Украине в западных медиа имеет единственную цель – подпитывать войну". Спирс якобы утверждала, что "не верит свободу от Западной гегемонии и капиталистических олигархов, контролирующих американские медиа".

Однако самое интересное, что певица, в предоставленном скриншоте от росСМИ, очевидно поддельном, обвиняет Украину в том, что она "бомбила Донбасс с 2014 году и никто ни слова не сказал". Узнать в этих словах цитату из пропагандистской методички не составляет никакого труда. Авторы фейковой новости немного перестарались, когда придумали реплики Спирс для демонстрации ее "антиукраинской" позиции.

Аналитики проекта The Insider выяснили, что пост ненастоящий, а страницу звезды в Instagram никто не блокировал – она удалила ее самостоятельно, что делает регулярно.

"Кроме того, на фейковость указывает и то, что ни одно популярное американское медиа о шоу-бизнесе (например, TMZ или Entertainment Tonight) не написали о посте", – уточнили аналитики.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты запустили очередной фейк. На видео, которое распространяется по сети, видно, будто "украинцы" остановили автомобиль женщины с ребенком и стали им угрожать.

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