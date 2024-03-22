Британская компания уволила россиянку, которая голосовала за Путина и хвасталась этим в сети. Владелец пообещал донаты Украине

Британская компания по недвижимости Edge отреагировала на недовольство украинцев по отношению к работнице-гражданке РФ. Недавно Юлия Воробьева присоединилась к голосованию на псевдовыборах президента России, посетив посольство страны в Лондоне.

Несмотря на оппозиционное настроение части из присутствующих, очередь желающих отдать свой "ценный" голос насчитывала "несколько тысяч" человек. События освещал украинский волонтер Назар Смык, занимающийся помощью ВСУ и проживающий в столице Англии, на своей странице в сети Х (бывший Twitter).

Он опубликовал скриншоты из Insta-stories Воробьевой, где она хвастается тем, что проголосовала за диктатора Путина. "Когда западные медиа думают, что мы (россияне) не голосуем за Путина. На самом деле мы это делаем! Сегодня день "выборов" президента России...Я на пути в посольство РФ", – написала россиянка.

Смык решил показать сторонникам войны, где их место. Он обратился к менеджерам компании Edge, чтобы сообщить о нарративах их работницы и приверженности к путинскому режиму. Два дня спустя, 18 марта волонтер поделился новостью: Воробьеву уволили.

"Наша компания больше не сотрудничает с Юлией. Мы хотим прояснить, что компания не одобряет, не поддерживает и не терпит какие-либо сантименты, защищающие насилие, агрессию или конфликт. Мы четко против любой формы войны или военных действий, которые наносят вред другим", – ответили в письме представители Edge. После скандала россиянка закрыла доступ к своим соцсетям.

Смык добавил, что ему удалось пообщаться с владельцем компании. В результате Edge решили продемонстрировать свою проевропейскую позицию и задонатить средства на гуманитарные нужды украинцев через британско-украинский фонд.

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