Британец потратил $32 тыс. на 'идеальную внешность' для соцсетей, но теперь посещает психотерапевта

Британец Дейл Сент-Каллен в погоне за идеальной внешностью для соцсетей потратил на косметическую операцию 32 тысячи долларов, но в итоге понял, что совершенства не существует. Теперь он пытается доказать пользователям, что аккаунты – это ложный и опасный мир.

Как пишет County Durham Live, 28-летний мужчина понял, что социальные сети "промыли ему мозги" и заставили последние пять лет жить в иллюзии. Для того, чтобы преобразить себя Сент-Каллен летал в разные страны. Он сделал операцию на носу, имплантацию подбородка и поставил коронки на зубы.

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В один миг мужчина понял, что никогда не достигнет того, чего ищет, а добъется только полного разрушения самооценки посредством социальных сетей.

"В то время я ничего не заметил в социальных сетях, но я смотрел на этих людей, которые выглядели идеально, и попал в порочный круг погони за тем, что не было реальностью. Это было полностью фальшиво. Я летал в Польшу и Турцию и показывал хирургам отфильтрованные фотографии в Instagram того, как я хочу выглядеть", – рассказал британец.

Сент-Каллен советует людям любить себя изнутри. Он беспокоится о том, что социальные сети "молодеют".

"Когда вы видите всех этих звезд реалити-шоу и влиятельных лиц, и они выглядят идеально, это может сильно навредить молодым людям. И когда люди призывают последователей сделать операцию или говорят покупать эти продукты или делать идеальную голливудскую улыбку, это просто безумие. Косметическая хирургия – это скользкий путь, и вы можете сделать все больше и больше, как только начнете", – добавил британец.

По словам мужчины, именно соцсети заставили его одна за другой делать пластические операции, хотя изначально он хотел изменить только форму носа.

Теперь Сент-Каллен не сожалеет о проделанной косметической работе, но сожалеет о причинах, по которым пошел на это. Чтобы справиться с собой, мужчина вынужден посещать психотерапевта.

"Я потратил так много времени, денег и энергии на погоню за идеальным внешним видом, что это безумие. Я бы просто посоветовал людям сначала провести исследование и убедиться, что вы делаете это по правильным причинам", – резюмировал Сент-Каллен.

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