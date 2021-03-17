Брежнева в эффектном белом наряде снялась в новом клипе. Фото и видео

Популярная украинская поп-певица и актриса Вера Брежнева похвасталась невероятной фигурой, позируя в коротком топе и юбке с соблазнительным вырезом.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала серию свежих снимков со съемок клипа на новую весеннюю песню "Ты не один". Следующий образ знаменитости состоял из белого брючного костюма. Она надела пиджак на голое тело, оставив под ним только красивый бюстгальтер (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я рада, что моя весенняя премьера вам понравилась! Как вы любите, немного backstage со съемок клипа на песню "Ты не один", – подписала артистка публикацию.

Пользователи в комментариях пишут, что в новом наряде звезда выглядит просто великолепно:

"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь!", "Идеальна в белом", "Превосходна!", "Красиво", "Кайф!".

Отметим, "Ты не один" – жизнеутверждающая работа, которая гласит, что не нужно сдаваться и отчаиваться, ведь вокруг есть огромный мир, который всегда готов прийти на помощь. Ее для знаменитости написала украинская певица Jerry Heil.

Как сообщал OBOZREVATEL, Брежнева в мини-шортах засветила роскошные ноги. В подписи к снимку она заявила, что уже не может дождаться прихода лета, поэтому надела летние вещи, чтобы поднять себе настроение.