Брэд Питт выиграл суд против Джоли по делу об опеке над детьми

Американский актер Брэд Питт выиграл суд против Анджелины Джоли за опеку над шестью детьми. Теперь звездная пара имеет равные права на них.

Об этом пишет издание Page Six. Как стало известно, частный судья Джон Удеркирк выслушал показания свидетелей, специалистов и психологов, и пообщался с детьми. В результате он постановил, что бывшие супруги имеют равные права на опеку.

"Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. Очевидно, что Анджелина делала все возможное, чтобы этого не допустить. Этот процесс продолжался несколько месяцев, и было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые были рядом с детьми, и решение базируется на этом", – пишут в источнике.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

В апреле 2019 года через три года после первых новостей о разрыве Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведенными.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ появилась информация, что американская актриса Анджелина Джоли готова предоставить доказательства о домашнем насилии со стороны Брэда Питта в суд.