Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в намеренной мести: что произошло и при чем тут российский олигарх

Голливудский актер Брэд Питт и его бывшая жена Анджелина Джоли даже спустя четыре года после официального развода продолжают ссориться. 59-летний артист обвинил экс-возлюбленную в том, что она тайно продала часть их совместного бизнеса – винодельни Château Miraval. По его словам, мать его троих детей намеренно отдала половину акций российскому миллиардеру и владельцу крупной компании алкогольных напитков Юрию Шефлеру.

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Об этом пишет издание Page six. Известно, что звезда "Трои" был категорически против сотрудничества с гражданином России. Он несколько раз отклонял его предложение. А в 2014 году бывшие супруги подписали соглашение, что они не будут продавать свою долю бизнеса без согласия партнера.

Питт уверен, Джоли не просто так отдала винодельню именно российскому олигарху. Она знает, что Шефлер имеет связи с Путиным и из-за войны в Украине его бизнес оказался в критическом состоянии. Данным способом знаменитость якобы хотела отомстить Брэду за судебные тяжбы по поводу опеки над наследниками.

"Джоли осуществила продажу без согласия Питта, отказав ему в праве согласия, которое она ему дала раньше. Она давно перестала вносить свой вклад в винодельный бизнес, тогда как Питт вкладывал средства. Анджелина стремится завладеть прибылью, которую она не заработала", – говорится в документах, поданных в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Винодельню на юге Франции звезды приобрели еще в 2008 году. Для актера винный бизнес был давней мечтой, потому он вкладывал немало средств и сил в Château Miraval. После развода Джоли прекратила переговоры с Питтом, заявив, что больше никогда не будет возвращаться к данной теме.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после расставания со звездой "Малефисенты" Брэд Питт пристрастился к алкоголю. Но когда понял, что данная привычка может негативно отразиться на его здоровье и карьере, пообещал больше не возвращаться к выпивке. Подробнее – по ссылке.

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