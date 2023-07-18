Брэд Питт, Джастин Тимберлейк и другие звездные красавцы, которым изменяли их избранницы

Измена – короткое слово, которое приносит кучу боли. "Он" или "она" идет на этот шаг по разным причинам. Это может быть отсутствие качественной коммуникации в паре, нехватка страсти или желание "попробовать что-нибудь новое". У каждого свои мотивы.

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Стать обманутым может кто угодно. И знаменитые мужчины, пленившие сердца миллионов фанаток во всем мире, – не исключение. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Роберт Паттинсон

Английский актер Роберт Паттинсон и американская актриса Кристен Стюарт влюбились друг в друга во время съемок в трилогии "Сумерки". Где бы они ни были, в объективе камер или просто прогуливались, всегда нежно поглядывали друг на друга и проявляли заботу.

Эта идиллия длилась 4 года, и завершилась из-за того, что Кристен изменила партнеру с режиссером Рупертом Сандерсом. Тогда в СМИ появились пикантные фото актрисы с любовником, что подтвердило слухи. Разочарованный Роберт пытался вернуть любимую, и еще неоднократно прощал неверность, но спасти отношения не удалось.

Брэд Питт

Американский киноактер Брэд Питт 5 лет был в браке со звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Еще до оформления развода мужчина закрутил роман с его партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли.

11 января 2006 любовники подтвердили свои отношения, заявив, что Джоли ждет ребенка от Питта. Новоиспеченная пара публично демонстрировала нежное отношение друг к другу. Однако их семейная жизнь оказалась хрупкой. Кинозвезда на одном из заседаний ООН познакомилась с миллиардером с Ближнего Востока, и тайно начала ходить с ним на свидания.

Джастин Тимберлейк

В начале 2000-х американскому музыканту и актеру Джастину Тимберлейку запала в душу американская певица и танцовщица Бритни Спирс. Как оказалось, чувства девушки были взаимными. Пара довольно быстро закрутила роман, который длился 4 года.

Все закончилось, когда певица изменила партнеру с танцовщиком Уэйдом Робсоном. Приблизительно в то же время распалась группа N'Sync, в составе которой был и Джастин. Этот период стал настоящим испытанием для артиста, но он достойно прошел его: теперь активно снимается в кино и построил счастливые отношения с Джессикой Билл. Супруги уже 11 лет в браке и вместе воспитывают двоих детей.

Гай Ричи

Английский кинорежиссер и сценарист Гай Ричи в 2000 году женился на американской певице Мадонне. Через год они стали родителями сына Рокко, а в 2008 аннулировали брак. Как выяснилось, причиной расставания стала измена певицы с бейсболистом Алексом Родригесом. Тогда жена спортсмена нашла любовное письмо, адресованное Мадонне. Формального подтверждения романа не было, но интересно то, что Алекс подал на развод тогда же, когда и артистка.

Ранее OBOZREVATEL писал о непродолжительных браках Бритни Спирс, Николаса Кейджа и других знаменитостей.

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