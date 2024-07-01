Брат лидера группы 'Без обмежень' Сергей Танчинец погиб на войне. Фото

Брат фронтмена группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей погиб 29 июня во время выполнения боевого задания. Герой получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Об этом сообщает Нересницкая территориальная община. В сообщении говорится, что воин из села Новоселица стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения.

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