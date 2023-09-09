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Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Катерина Малай
Люди
2 минуты
417
Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита во Львов посетил Национальный университет имени Ивана Франко, где принял высшее звание почетного доктора. Друг Украины в 2022 году дал официальное согласие стать частью академического сообщества.

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Звание ему было присвоено 4 октября прошлого года, однако свой диплом он забрал только сейчас. На торжественное событие собрались преподаватели и студенты во главе с ректором ЛНУ им. Франко Владимиром Мельником, написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Doctor Honoris Causa – это высшее почетное звание Львовского национального университета, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото
Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Политику подарили двухтомную энциклопедию ЛНУ, где написано о позиции Бориса Джонсона во время российской агрессии.

Почтенного гостя поблагодарили за поддержку Украины, а он, со своей стороны, подчеркнул, что по возвращении в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке для нашего государства.

Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Борис Джонсон прибыл в город Льва утром на поезде "Интерсити+", где его встретил мэр города Андрей Садовой. Вместе они отправились почтить память Героев Небесной Сотни и украинских защитников, павших в российской войне.

Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото
Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что Борис Джонсон получил от известного украинского бренда мужской одежды Damirli особенный подарок. Дизайнеры создали для большого друга Украины уникальную вышиванку с сине-желтыми орнаментами.

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