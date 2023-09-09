Борис Джонсон во Львове принял высшее звание почетного доктора ЛНУ им. Франко. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита во Львов посетил Национальный университет имени Ивана Франко, где принял высшее звание почетного доктора. Друг Украины в 2022 году дал официальное согласие стать частью академического сообщества.

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Звание ему было присвоено 4 октября прошлого года, однако свой диплом он забрал только сейчас. На торжественное событие собрались преподаватели и студенты во главе с ректором ЛНУ им. Франко Владимиром Мельником, написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Doctor Honoris Causa – это высшее почетное звание Львовского национального университета, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

Политику подарили двухтомную энциклопедию ЛНУ, где написано о позиции Бориса Джонсона во время российской агрессии.

Почтенного гостя поблагодарили за поддержку Украины, а он, со своей стороны, подчеркнул, что по возвращении в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке для нашего государства.

Борис Джонсон прибыл в город Льва утром на поезде "Интерсити+", где его встретил мэр города Андрей Садовой. Вместе они отправились почтить память Героев Небесной Сотни и украинских защитников, павших в российской войне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Борис Джонсон получил от известного украинского бренда мужской одежды Damirli особенный подарок. Дизайнеры создали для большого друга Украины уникальную вышиванку с сине-желтыми орнаментами.