'Борьба в переломной фазе'. Бывший министр, служащий солдатом в ВСУ, назвал вероятные сроки окончания войны

Народный артист Украины, ведущий актер столичного театра имени Ивана Франко и дважды министр культуры Евгений Нищук с первых дней российского вторжения защищает страну с оружием в руках. Мобилизировался в ВСУ в звании солдата.

В интервью OBOZ.UA Евгений Нищук рассказал, когда, по его мнению, может закончиться война в Украине, и признался, как два года противостояния изменили его.

"Очень чувствуется усталость от двухлетней войны, – говорит эксминистр. – Меня сейчас переводят из-за определенных обстоятельств в Киевскую область, ближе к дому. Очень необходима ротация – не на 10, не на 20 дней. И это я только по себе говорю, а по отношению к другим – ситуация такая же или даже более тяжелая. Но борьба продолжается. Она сейчас как раз в такой фазе переломной. Да, мы очень зависимы от субъективных и объективных партнерских ситуаций на Западе. Но сохраняем дух силы и стремление к победе. Он не угасает, потому что есть во имя тех, кого мы любим, во имя тех, кого мы помним и чтим. Но нужно готовиться очень планово к продолжительной борьбе. Сколько будет идти война? Я не военный аналитик или эксперт. Но думаю, что нас захватит и 2025 год частично, по крайней мере, весна".

Евгений Нищук также рассказал, какие война изменила его: "Я стал более собранным – чувствую это. Более дисциплинированным. Сейчас я солдат, поэтому должен все эти свои стремления что-то инициировать сдерживать (хотя мои идеи принимаются всегда). Управленческие амбиции нужно в себе спрятать. От меня требуется, чтобы задача была выполнена четко, потому что от этого зависит безопасность не только собственная, но и всех вокруг".

"Где нахожу силы? Мы недавно почтили память Героев Небесной Сотни. Это события, которые очень памятны моему сердцу, – продолжает Нищук. – Тогда это был первый бой против того же агрессора. В то время это были просто их ставленники, здесь, в Украине. А на самом деле команда уходила оттуда, это очевидно. И мы вспоминали об этой первой сотне героев, отдавших свою жизнь, ценой своей жизни практически заставивших тогда бежать Януковича из страны. И в такие моменты думаешь: "Как можешь говорить о том, что устал?" Борьба продолжается, и сейчас есть две вещи: или ты на фронте, или ты для фронта. Третьего – не дано".

Ранее в интервью OBOZ.UA Евгений Нищук признался, каким видит день, когда объявят о нашей победе. Артист также подчеркнул, что "нам надо отдавать себе отчет, что в любой момент какой-то очередной правитель России может захотеть повторить мечты Путина": "Россия – это гопники: они нарушают все договоренности и понимают только силу. Поэтому наша задача – и сейчас, и на будущее – наращивать обороноспособность".

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