'Большая потеря': на фронте погиб редактор 'МастерШеф' Антон Вовк

На фронте погиб Антон Вовк – музыкальный редактор кулинарного проекта "МастерШеф" и многих других известных украинских шоу. Военнослужащего не стало за четыре дня до Нового года.

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Антон Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая с августа ведет бои за Курскую область. О гибели воина сообщил телеканал СТБ в Instagram.

За свою карьеру музыкального редактора Антон Вовк работал над такими проектами: "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" и т.д.

"Большая потеря в нашей "старлайтовской" семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта "МастерШеф" и наш защитник, Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года – старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", – сообщил телеканал.

В войске Антон Вовк был младшим сержантом, а за преданную работу получил более 10 разных наград. Жизнь музыкального редактора оборвалась при выполнении одной из боевых задач.

"Во время полномасштабной войны Антон встал на защиту страны. Служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более десяти наград и отличий, в том числе золотой крест за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач. Антон погиб 28.12.2024 во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания. У Антона осталась жена и 2 дочери", – добавил СТБ.

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