'Боли не станет меньше': дочь Скрябина побывала на могиле отца в десятую годовщину его гибели

27-летняя дочь певца и общественного деятеля Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко) – Мария-Барбара Кузьменко – в десятую годовщину гибели отца побывала на его могиле. Девушка потеряла родного человека, еще когда ей было 17 лет.

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В тот роковой день Кузьма возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его автомобиль столкнулся с молоковозом. Певец погиб на месте. Ему было 46 лет. Хотя детали того дня Барбара Кузьменко не упоминала, но в InstaStories показала, что побывала на могиле у отца на Брюховецком кладбище во Львове.

Она показала памятник, который соорудили на погребении Скрябина. Его создали из серого гранита и с гравированной фотографией артиста. На самом памятнике красовался голубь с лентами в цвет украинского флага и ангел. Рядом в вазах стояли букеты цветов и флаги: украинский и польский.

"10 лет. А боли не станет меньше никогда", – подписала она фото.

Память выдающегося украинца также почтила его коллега Наталья Могилевская в Instagram. Она опубликовала видео нарезки разных забавных ситуаций, в которых бывали вместе. Все это артистка закрепила совместной песней "Не даєш".

"Я запомнила тебя таким…" – подписала певица видео.

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