Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

2 февраля исполняется десять лет со дня гибели легендарного украинского музыканта, фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Его жизнь трагически оборвалась в результате автокатастрофы возле села Лозоватка Днепропетровской области.

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В преддверии трагедии, 1 февраля, "Скрябин" выступил в Кривом Роге. Это был аншлагавой концерт, ведь группа праздновала свое 25-летие. В зале собрались как давние поклонники, так и молодежь, только открывавшая для себя творчество Кузьмы. Сам он, как обычно, шутил, общался со зрителями и делился эмоциями. OBOZ.UA решил вспомнить, каким был последний день жизни Кузьмы Скрябина и почему его мать не хотела верить в случайность ДТП.

Перед концертом Кузьма делал несколько видеозаписей, в которых обращал внимание на плохое состояние украинских дорог. Уже тогда он выражал свое возмущение бездействием властей в решении этой проблемы. Его последние слова в видео приобрели трагическое значение, ведь на следующее утро именно дорога стала местом его гибели.

2 февраля около 8:20 утра Андрей Кузьменко возвращался из Кривого Рога в Киев. Так, возле села Лозоватка автомобиль столкнулся с молоковозом. По официальной версии, причиной аварии стали сложные погодные условия, из-за которых автомобиль музыканта выехал на встречную полосу. Кузьма погиб на месте.

Мать Андрея Ольга Кузьменко до конца своей жизни не верила, что авария была случайностью. Она предполагала, что ее сына могли убить из-за его активной гражданской позиции и критики власти. Она рассказывала, что Кузьма часто получал угрозы, а перед смертью его автомобиль выходил из строя при странных обстоятельствах. Она также считала, что на машину могли установить устройство, которое в нужный момент заблокировало управление.

Перед моментом гибели автомобиль перестал тормозить, а руль – работать. Впрочем, если бы на молоковозе была нормально прикреплена бочка, она бы не убила Скрябина, и он остался жив, как считала Ольга Кузьменко.

Кроме того, по ее словам, в 2014 году Кузьма уже чуть не погиб из-за неисправного колеса, отвалившегося во время движения. Тогда, по ее словам, он спасся только по счастливой случайности.

"В конце 2014 года он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, ты знаешь, ребята меняли колеса, всегда одни и те же меняли, я им всегда так хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колеса. У меня после Николаева отскочило колесо. И хорошо, что машина залетела в кучу снега. Но это было в 100 метрах от бетонной остановки", – вспоминала Ольга Кузьменко.

5 февраля 2015 года Кузьму похоронили на Брюховецком кладбище вблизи Львова.

Ранее OBOZ.UA писал, что вдову Кузьмы Скрябина обманули на 1,5 млн. гривен. Речь идет о правах на песни Кузьмы Скрябина.

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