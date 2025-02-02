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Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
5,9 т.
Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

2 февраля исполняется десять лет со дня гибели легендарного украинского музыканта, фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Его жизнь трагически оборвалась в результате автокатастрофы возле села Лозоватка Днепропетровской области.

Видео дня

В преддверии трагедии, 1 февраля, "Скрябин" выступил в Кривом Роге. Это был аншлагавой концерт, ведь группа праздновала свое 25-летие. В зале собрались как давние поклонники, так и молодежь, только открывавшая для себя творчество Кузьмы. Сам он, как обычно, шутил, общался со зрителями и делился эмоциями. OBOZ.UA решил вспомнить, каким был последний день жизни Кузьмы Скрябина и почему его мать не хотела верить в случайность ДТП.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

Перед концертом Кузьма делал несколько видеозаписей, в которых обращал внимание на плохое состояние украинских дорог. Уже тогда он выражал свое возмущение бездействием властей в решении этой проблемы. Его последние слова в видео приобрели трагическое значение, ведь на следующее утро именно дорога стала местом его гибели.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

2 февраля около 8:20 утра Андрей Кузьменко возвращался из Кривого Рога в Киев. Так, возле села Лозоватка автомобиль столкнулся с молоковозом. По официальной версии, причиной аварии стали сложные погодные условия, из-за которых автомобиль музыканта выехал на встречную полосу. Кузьма погиб на месте.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

Мать Андрея Ольга Кузьменко до конца своей жизни не верила, что авария была случайностью. Она предполагала, что ее сына могли убить из-за его активной гражданской позиции и критики власти. Она рассказывала, что Кузьма часто получал угрозы, а перед смертью его автомобиль выходил из строя при странных обстоятельствах. Она также считала, что на машину могли установить устройство, которое в нужный момент заблокировало управление.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

Перед моментом гибели автомобиль перестал тормозить, а руль – работать. Впрочем, если бы на молоковозе была нормально прикреплена бочка, она бы не убила Скрябина, и он остался жив, как считала Ольга Кузьменко.

Кроме того, по ее словам, в 2014 году Кузьма уже чуть не погиб из-за неисправного колеса, отвалившегося во время движения. Тогда, по ее словам, он спасся только по счастливой случайности.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

"В конце 2014 года он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, ты знаешь, ребята меняли колеса, всегда одни и те же меняли, я им всегда так хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колеса. У меня после Николаева отскочило колесо. И хорошо, что машина залетела в кучу снега. Но это было в 100 метрах от бетонной остановки", – вспоминала Ольга Кузьменко.

5 февраля 2015 года Кузьму похоронили на Брюховецком кладбище вблизи Львова.

Скрябин погиб 10 лет назад: каким был последний день жизни Андрея Кузьменко и почему его мама не верила в случайность аварии

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