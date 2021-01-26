Черновил назвал Егорову коллаборантом: она ответила криком

Украинский политик Тарас Черновил вступил в перепалку с телеведущей Снежаной Егоровой и назвал ее "коллаборантом".

Так, они стали гостями прямого эфира на телеканале "НАШ", во время которого телеведущая призвала политика ответить на вопрос о том, кто убивал людей во время Майдана. А также, был ли это государственный переворот или же революция. После чего Черновил назвал слова Егоровой российской пропагандой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Какая российская пропаганда? Я родилась и живу всю жизнь в Украине. Я гражданка Украины и имею право иметь собственное мнение. И не вы мне будете рассказывать о том, что и когда мне говорить. Понятно? Почему вы решили, что имеете право оценивать мои слова?" – заявила Егорова.

На что Черновил ответил: "Это позиция коллаборанта. Такого термина нет в Уголовном кодексе – это моральная оценка. Вас задели эти слова? Каждый человек, поддерживающий оккупанта, который топчется по его земли – автоматически становится коллаборантом".

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова разожгла дискуссию из-за украинского языка. Телеведущая прокомментировала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 января 2020 года.