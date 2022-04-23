Боклан прочитал сказку о 'свинощенке' из России, который вырос в солдата. Видео

Знаменитый украинский актёр театра и кино Станислав Боклан рассказал соотечественникам сказку о "свинособаке" из России. В потешном стихотворении артист поведал, откуда на самом деле берутся русские оккупанты.

Басню звезды разместили на YouTube-канале Small Painter. Повествуя сказку, актер представился под псевдонимом Дед Стас.

В юмористическом произведении рассказывается о собаке "из колхоза под названием Советский". Развлечений в этом месте было немного. Когда у животного сгнила цепь и ему удалось вырваться на свободу, оно "сделало свинье ребенка". Таким образом на свет появился "свинощенок". Вскоре необычный гибрид вырос и, как рассказал автор, поехал воевать в Изюм, где его ожидала постыдная гибель.

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"А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди", – резюмировал свою басню Боклан.

Поклонники оценили произведение народного артиста Украины. Некоторые комментаторы в шутку отметили, что стих необходимо включить в школьную программу и рассказывать детям на уроках литературы.

"Это шедевр! Браво автору", "Прекрасная сказка", "Боже, это невероятно", "В этом истина", – писали комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Станислав Боклан объяснил, почему большинство российских актеров заняли "молчаливую" позицию по поводу войны в Украине. Он считает, что таким знаменитостям гораздо страшнее потерять заработок и благосклонность власти, чем сохранить свою совесть чистой. Подробнее – в нашем материале.