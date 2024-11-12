Бойфренд Селены Гомес, которого хейтили за внешность, попал в список самых сексуальных мужчин: певица отреагировала

Парень певицы Селены Гомес, продюсер Бенни Бланко вошел в список самых сексуальных мужчин мира по версии журнала People несмотря на общественный хейт его внешности. Хотя артистка не реагировала на возмущение людей раньше, но не смогла не прокомментировать достояние своего возлюбленного.

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Она опубликовала фотографию Бенни Бланко с фотосессии для интервью с People и призналась, что бойфренд выражает свою любовь через поступки. Так, знаменитость раскрыла деталь своей личной жизни и рассказала, что обожает особый вид мексиканской пиццы.

"Ты не только любишь меня безусловно... Ты всегда приносишь мне мою мексиканскую пиццу из ресторана Taco Bell, – отметила певица и добавила: – Я до сих пор не поняла, как можно сидеть напротив тебя и не быть безумно влюбленной во все, что ты делаешь."

В интервью Бланко рассказывал, что научился готовить собственную версию фирменного мяса из Taco Bell за то, что его обожает Селена Гомес. "Я научился делать мясо с Taco Bell. Я много практиковался, и я думаю, что сейчас их почти невозможно отличить, если положить их рядом", – говорил он.

Стоит отметить, что Бенни Бланко хейтили через его внешность сразу после того, как в сети узнали, что он встречается с Селеной Гомес. Тогда фанаты певицы начали массово от нее отписываться, но уже позже знаменитость убеждала, что для ее бойфренда такое поведение аудитории неважно.

"В нем есть сила, и этот шум не пугает его", – заявляла она в интервью TIME.

Более того, не только внешность Бланка раздражала фанатов, но и его поведение. После начала отношений в профиле Селены Гомес появляются фотографии с сексуальным подтекстом и откровенными действиями: облапыванием и заявлениями о "проведении ночи вместе".

Отметим, People еще не опубликовал рейтинг самых сексуальных мужчин и не отмечал самого лучшего знаменитого человека этого пола.

Ранее OBOZ.UA писал, что сетью начали распространяться слухи, что певице якобы сделали предложение. Однако внимательные пользователи заметили, что артистка имеет плохую привычку, а о свадьбе речь не идет.

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