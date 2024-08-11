Действительно ли Селена Гомес выходит замуж? Фанаты заметили подозрительную деталь в руке певицы, которая возмутила их

В сети ходят слухи о том, что американская певица Селена Гомес стала невестой друга певца Джастина Бибера и продюсера – Бенни Бланко. Певица якобы подогрела это опубликованной фотографией, на которой скрыла свою ладонь розовым сердечком. Однако внимательные фанаты заметили, что за смайликом скрывается не кольцо, а вещь, которая для певицы якобы запрещена из-за состояния здоровья.

Видео дня

Если внимательно присмотреться к ее ладони, из-под сердечка виднеется вещь, похожая на одноразовую электронную сигарету. Как пишет Koimoi, мнения фанатов разделились, ведь кто-то считает, что там все же есть кольцо, а кто-то – за эмодзи скрывается вейп.

На фото Селена Гомес позирует в вечернем платье перед зеркалом в ванной. На фоне стоит Бенни Бланко в брюках в цветочный принт и белой майке. "Ночная вылазка", – подписала певица.

Как уже отмечалось, в руках Гомес может быть электронная сигарета. Это не на шутку возмутило ее фанатов, ведь после чудом перенесенной операции по пересадке почки женщина дальше "убивает" свое здоровье. В 2017 году певица получила почку от своей подруги Франсии Раисы. На такое пожертвование девушка пошла после того, как узнала о борьбе артистки с волчанкой – аутоиммунным заболеванием, проявляющимся в поражении органов и систем в организме.

Своим возмущением поделились фанаты певицы в соцсети X:

"Она прячет вейп! Я не могу поверить, что ее подруга рисковала своей жизнью и отдала ей свою почку, а теперь она портит это!"

"Она хочет, чтобы мы увидели вейп, потому что не может же она выставлять напоказ это безобразное платье".

"Она не скрывает этого, лол".

"Ее подруга перестала быть ее подругой, когда она разоблачила ее в употреблении алкоголя несколько лет назад. Я за то, чтобы жить своей жизнью, но вся эта история с ее почкой никогда не была понятна".

Однако были и те, кто заступился за нее и объяснил, что это может быть специальная ручка для поддержания состояния здоровья во время жизни с волчанкой.

"Это ручка-мазок, вероятно, с маслом CDB (или каннабисом), которое используют для лечения волчанки и артрита".

"Выглядит как ручка для мазков, довольно часто используется для снятия боли при аутоиммунных заболеваниях".

"Не то чтобы вы или кто-то другой заслуживал объяснения, но она может использовать его по медицинским причинам. Волчанка вызывает боль в суставах. Я использовал свою, чтобы облегчить боль в коленях ночью. Два раза – и боль исчезла".

"Я пытаюсь понять, какое отношение вейп имеет к ее почке, ведь это дыхание изо рта в легкие, а не изо рта в почку".

В начале недели издание Deuxmoi сообщило, что Селена Гомес якобы заручилась на выходных со своим парнем.

"Эта актриса/полупевица заручилась на выходных со своим парнем, с которым встречается уже год, недавно в окружении друзей в их обычном пляжном домике", – говорилось в сообщении.

Известно, что Гомес имеет дом для пляжного отдыха в Малибу, куда часто наведываться Бенни Бланко.

Что интересно, продюсер еще в мае во время интервью Говарду Стерну выразил желание жениться и создать семью с Гомес. "Я хочу иметь детей. Это следующая цель, чтобы поставить галочку. У меня куча крестников, куча племянников. Я люблю быть рядом с детьми", – сказал он.

Поэтому пока неизвестно, действительно ли Селене Гомес сделали предложение. Влюбленные уже неделю не комментируют слухи.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за опубликованных фото Селены Гомес с бойфрендом ее аккаунт в Instagram уменьшился на миллион подписчиков. В пабликах фанатов не новость, что некоторые подписчики певицы не в восторге от ее выбора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!