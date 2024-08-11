Действительно ли Селена Гомес выходит замуж? Фанаты заметили подозрительную деталь в руке певицы, которая возмутила их
В сети ходят слухи о том, что американская певица Селена Гомес стала невестой друга певца Джастина Бибера и продюсера – Бенни Бланко. Певица якобы подогрела это опубликованной фотографией, на которой скрыла свою ладонь розовым сердечком. Однако внимательные фанаты заметили, что за смайликом скрывается не кольцо, а вещь, которая для певицы якобы запрещена из-за состояния здоровья.
Если внимательно присмотреться к ее ладони, из-под сердечка виднеется вещь, похожая на одноразовую электронную сигарету. Как пишет Koimoi, мнения фанатов разделились, ведь кто-то считает, что там все же есть кольцо, а кто-то – за эмодзи скрывается вейп.
На фото Селена Гомес позирует в вечернем платье перед зеркалом в ванной. На фоне стоит Бенни Бланко в брюках в цветочный принт и белой майке. "Ночная вылазка", – подписала певица.
Как уже отмечалось, в руках Гомес может быть электронная сигарета. Это не на шутку возмутило ее фанатов, ведь после чудом перенесенной операции по пересадке почки женщина дальше "убивает" свое здоровье. В 2017 году певица получила почку от своей подруги Франсии Раисы. На такое пожертвование девушка пошла после того, как узнала о борьбе артистки с волчанкой – аутоиммунным заболеванием, проявляющимся в поражении органов и систем в организме.
Своим возмущением поделились фанаты певицы в соцсети X:
- "Она прячет вейп! Я не могу поверить, что ее подруга рисковала своей жизнью и отдала ей свою почку, а теперь она портит это!"
- "Она хочет, чтобы мы увидели вейп, потому что не может же она выставлять напоказ это безобразное платье".
- "Она не скрывает этого, лол".
- "Ее подруга перестала быть ее подругой, когда она разоблачила ее в употреблении алкоголя несколько лет назад. Я за то, чтобы жить своей жизнью, но вся эта история с ее почкой никогда не была понятна".
Однако были и те, кто заступился за нее и объяснил, что это может быть специальная ручка для поддержания состояния здоровья во время жизни с волчанкой.
- "Это ручка-мазок, вероятно, с маслом CDB (или каннабисом), которое используют для лечения волчанки и артрита".
- "Выглядит как ручка для мазков, довольно часто используется для снятия боли при аутоиммунных заболеваниях".
- "Не то чтобы вы или кто-то другой заслуживал объяснения, но она может использовать его по медицинским причинам. Волчанка вызывает боль в суставах. Я использовал свою, чтобы облегчить боль в коленях ночью. Два раза – и боль исчезла".
- "Я пытаюсь понять, какое отношение вейп имеет к ее почке, ведь это дыхание изо рта в легкие, а не изо рта в почку".
В начале недели издание Deuxmoi сообщило, что Селена Гомес якобы заручилась на выходных со своим парнем.
"Эта актриса/полупевица заручилась на выходных со своим парнем, с которым встречается уже год, недавно в окружении друзей в их обычном пляжном домике", – говорилось в сообщении.
Известно, что Гомес имеет дом для пляжного отдыха в Малибу, куда часто наведываться Бенни Бланко.
Что интересно, продюсер еще в мае во время интервью Говарду Стерну выразил желание жениться и создать семью с Гомес. "Я хочу иметь детей. Это следующая цель, чтобы поставить галочку. У меня куча крестников, куча племянников. Я люблю быть рядом с детьми", – сказал он.
Поэтому пока неизвестно, действительно ли Селене Гомес сделали предложение. Влюбленные уже неделю не комментируют слухи.
Ранее OBOZ.UA писал, что из-за опубликованных фото Селены Гомес с бойфрендом ее аккаунт в Instagram уменьшился на миллион подписчиков. В пабликах фанатов не новость, что некоторые подписчики певицы не в восторге от ее выбора.
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