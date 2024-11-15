Богдан Бенюк ответил, как раз и навсегда решить языковой вопрос и кто обязательно должен перейти на украинский

Украинский актер Богдан Бенюк высказал предположение, как раз и навсегда решить языковой вопрос и кто, по его мнению, обязательно должен забыть о языке страны-оккупанта на рабочем месте. Артист подчеркнул, что эта проблема преследует украинцев веками, и именно полномасштабная война с РФ может поспособствовать тому, чтобы отречься от русского языка.

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Богдан Бенюк объяснил, что начать нужно с осознания убийственной и враждебной энергетики России и ее государственного языка. Такое мнение он высказал в интервью проекту "Наедине".

"Если человек поймет, что его враг несет энергию убийства и говорит на определенном языке, то понятно, что я на языке врага не буду говорить. Это очень понятно", – начал актер.

По его мнению, начать украинизацию нужно со взрослых украинцев, оказывающих влияние на будущие поколения: воспитателей, преподавателей, родителей и госслужащих.

"Они обязательно первыми должны перейти. Не нужно затрагивать людей 70-80 лет. Они уже доживают, и понятно, что от своей позиции не откажутся. Нужно думать, кто будет жить в этой стране: украинцы или люди с двойными стандартами", – сказал Богдан Бенюк.

Звезда фильмов привел пример, как с русским языком боролись в свое время в Литве.

"Маленькая Литва, их всего 2,5 миллиона, и более миллиона людей русскоязычными были. Они поступили очень просто, правда, весь мир захлебывался от ярости, которая шла из России. Они штрафовали. Была языковая полиция. Понемногу такими репрессивными методами русский язык вытеснили", – сказал актер.

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