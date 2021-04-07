Блогерша с большой грудью оказалась 37-летним мужчиной. Фото

Японская YouTube-блогерша под ником Chiharu привлекла внимание десятков тысяч зрителей роликами, в которых камера была направлена на ее большую грудь. Как оказалось позднее, героем этих видео был 37-летний мужчина.

Об этом сообщает издание Oddity Central. По словам инсайдеров, Chiharu начал развивать свой канал в декабре 2020 года и набрал за это время более 20 тысяч подписчиков. Блогер записывал ролики с физическими упражнениями, которые снимал на уровне своего большого бюста. Зрители были уверены, что смотрят на женщину, ведь мужчина не показывал своего лица и не произносил ни слова (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Вскоре японец устал врать и решил раскрыть правду. Он признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы на основной работе значительно уменьшились. К тому же у его любимой собаки диагностировали рак, и мужчине понадобились деньги на дорогостоящее лечение.

Chiharu подумал, что красивым девушкам легче привлечь аудиторию, поэтому надел парик и приобрел большой силиконовый протез, имитирующий женскую грудь. Блогер добавил, что больше не хочет строить отношения со зрителями на лжи, поэтому решил рассказать им правду. После выхода разоблачительного ролика японец потерял почти 2 тысячи подписчиков.

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