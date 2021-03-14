25-летняя замужняя китаянка во время обследования оказалась мужчиной

25-летняя замужняя девушка из китайской провинции Чжэцзян по имени Пинпин (Pingping) случайно обнаружила, что родилась мужчиной. Как оказалось, она обладает нетипичными половыми признаками.

Так, во время медицинского обследования из-за вывиха лодыжки выяснилось, что у девушки отсутствует матка и яичники, а ее половые органы недоразвиты. Также врачи нашли, что у нее есть мужская Y-хромосома, а значить, по генетики она мужчина, сообщает издание Global Times.

Как отмечает Пинпин, у нее никогда не было менструаций, а после свадьбы не смогла забеременеть. Как утверждают врачи, поскольку на ее теле не было мужских половых органов, скорее всего, они деградировали.

По словам врачей, такая врожденная болезнь могла развиться из-за кровосмешения между ее родителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 100-летний житель Китая назвал секретом долголетия фастфуд, алкоголь и сигареты. Так, мужчина до сих пор выкуривает по пачке сигарет в день и ест все, что захочет. При этом у него нет серьезных проблем со здоровьем, кроме ухудшения слуха.