Блогерка з великими грудьми виявилася 37-річним чоловіком. Фото

Японська YouTube-блогерка під ніком Chiharu привернула увагу десятків тисяч глядачів роликами, в яких камера була націлена на її великі груди. Як виявилося пізніше, героєм цих відео був 37-річний чоловік.

Про це повідомляє видання Oddity Central. За словами інсайдерів, Chiharu почав розвивати свій канал у грудні 2020 року і набрав за цей час понад 20 тисяч підписників. Блогер записував ролики із фізичними вправами, які знімав на рівні свого великого бюста. Глядачі були впевнені, що дивляться на жінку, адже чоловік не показував свого обличчя і не говорив на камеру (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згодом японець втомився брехати й вирішив розкрити правду. Він зізнався, що через пандемію коронавірусу його доходи на основній роботі значно зменшилися. Ба більше, у його улюбленого собаки діагностували рак, і чоловікові знадобилися гроші на дороге лікування.

Chiharu подумав, що красивим дівчатам легше залучити аудиторію, тому надів перуку і придбав великий силіконовий протез, що імітує жіночі груди. Блогер додав, що більше не хоче будувати стосунки з глядачами на брехні, тому вирішив розповісти їм правду. Після виходу викривального ролика японець втратив майже 2 тисячі підписників.

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