Блогерша Di.rubens оправдалась за "выбор" России и пожаловалась на травлю
Блогерша Таисия Онацкая (Маламан), известная как Di.rubens, оправдалась за скандальный ролик, в котором между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора.
Так, девушка заявила, что видео было неправильно смонтировано, поэтому все вопросы остались за кадром. На самом деле, по словам Таисии, ей был предложен выбор стран, в которых она хочет побывать. Об этом она сообщила телеканалу "112" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Мой знакомый блогер опубликовал на своем аккаунте видео-коллаборацию со мной. Оно было в формате блиц-опроса о странах, в которых я хочу побывать. Из двух предложенных стран я должна была выбрать наиболее интересную для путешествия. Монтаж ролика и описание к нему не были согласованы со мной", – заявила блогерша.
Таисия также пожаловалась на травлю в соцсетях из-за скандального ролика. Она заявила, что ей угрожают и заставляют извиняться за действия, которые она не совершала. Блогерша отметила, что обратилась в полицию за защитой.
"Травля с одной стороны происходит с молчаливого согласия государства, а с другой – с поддержки Минобороны, которое на мое обращение ответило насмешкой... Я уже обратилась в полицию – там открыли уголовное дело... Дальше свою честь и достоинство я буду отстаивать в суде", – подытожила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
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