Блогер Саша Бо впервые показала нового парня: кто он. Фото

Популярный украиноязычный блогер Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, официально развелась с мужем и подтвердила слухи о романе с бывшим одногруппником, стоматологом Платоном Тарнавским. Знаменитая мама двоих детей опубликовала совместный снимок с новым бойфрендом.

Нежным фото блогер-миллионник поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram. Комментаторы обратили внимание, что мужчина и женщина похожи друг на друга внешне, отметив, – это хороший знак.

Ранее Александра уже подогревала интерес аудитории к ее новым отношениям, публиковав в профиле видео с таинственным мужчиной. Она сидела у него на коленях и нежно обнимала. Тогда поклонники смогли разглядеть нового возлюбленного Пустовит лишь со спины.

Видео дня

На этот раз блогер решила не скрывать лицо парня. Она опубликовала фотографию-портрет, на которой Тарнавский бережно обнимает ее за шею и целует в нос.

Снимок умилил фанатов Саши. В комментариях они желали новоиспеченной паре любви и взаимопонимания. Подписчики отметили и внешнюю схожесть влюбленных, а это, по мнению Интернет-пользователей, может служить гарантией крепких и гармоничных отношений.

О Тарнавском известно не много. Он не занимается блогерством, как бывший супруг его девушки Игорь Пустовит. К слову, именно экс Саши сообщил прессе, что она сошлась со своим давним знакомым, одногруппником Платоном. Вместе они уже появлялись на скандальной "голодной тусе блогеров" в честь дня рождения Александра Залиско.

Тарнавский окончил Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Сейчас работает дантистом. Ему 26 лет. На Instagram-страничку Платона подписано около 1700 людей. Профиль у него закрыт, а количество публикаций (18) и отсутствие фотографии на аватарке говорит о том, что мужчина не сильно заинтересован в популярности и пиаре.

Коротко о знаменитости:

Саша Бо – первый украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Тематика блога – материнство, здоровье, красота и лайфстайл.

В 2010 году поступила на факультет ортопедической стоматологии Чертковского медицинского колледжа. В 2018 году закончила обучение в Ивано-Франковском медицинском университете по специальности "стоматолог".

В 2015 году вышла замуж за популярного блогера и экс-ведущего Игоря Пустовита. В 2016-м родила сына Данила, а через два года еще одного – Женю. В 2021 году пара развелась. Позже процесс их развода оказался в центре внимания прессы из-за своей скандальности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Саша Бо даже друзьям не рассказывала о новых отношениях. По словам Игоря Пустовита, она прятала Тарнавского на балконе, когда кто-то неожиданно появлялся на пороге.