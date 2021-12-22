Блогер Саша Бо впервые показала нового парня: кто он. Фото

Анна Кравчук
Люди
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Блогер Саша Бо впервые показала нового парня: кто он. Фото

Популярный украиноязычный блогер Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, официально развелась с мужем и подтвердила слухи о романе с бывшим одногруппником, стоматологом Платоном Тарнавским. Знаменитая мама двоих детей опубликовала совместный снимок с новым бойфрендом.

Нежным фото блогер-миллионник поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram. Комментаторы обратили внимание, что мужчина и женщина похожи друг на друга внешне, отметив, – это хороший знак.

Ранее Александра уже подогревала интерес аудитории к ее новым отношениям, публиковав в профиле видео с таинственным мужчиной. Она сидела у него на коленях и нежно обнимала. Тогда поклонники смогли разглядеть нового возлюбленного Пустовит лишь со спины.

Видео дня
Саша Бо интриговала подписчиков новым романом

На этот раз блогер решила не скрывать лицо парня. Она опубликовала фотографию-портрет, на которой Тарнавский бережно обнимает ее за шею и целует в нос.

Александра Пустовит показала нового парня – бывшего одногруппника Платона Тарнавского

Снимок умилил фанатов Саши. В комментариях они желали новоиспеченной паре любви и взаимопонимания. Подписчики отметили и внешнюю схожесть влюбленных, а это, по мнению Интернет-пользователей, может служить гарантией крепких и гармоничных отношений.

Комментарии под фото Саши Бо с новым бойфрендом

О Тарнавском известно не много. Он не занимается блогерством, как бывший супруг его девушки Игорь Пустовит. К слову, именно экс Саши сообщил прессе, что она сошлась со своим давним знакомым, одногруппником Платоном. Вместе они уже появлялись на скандальной "голодной тусе блогеров" в честь дня рождения Александра Залиско.

Саша Бо и Платон Тарнавский на скандальной вечеринке в День памяти жертв Голодомора

Тарнавский окончил Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Сейчас работает дантистом. Ему 26 лет. На Instagram-страничку Платона подписано около 1700 людей. Профиль у него закрыт, а количество публикаций (18) и отсутствие фотографии на аватарке говорит о том, что мужчина не сильно заинтересован в популярности и пиаре.

У нового избранника Саши Бо закрыт аккаунт в соцсетях

Коротко о знаменитости:

  • Саша Бо – первый украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Тематика блога – материнство, здоровье, красота и лайфстайл.

Саша Бо

  • В 2010 году поступила на факультет ортопедической стоматологии Чертковского медицинского колледжа. В 2018 году закончила обучение в Ивано-Франковском медицинском университете по специальности "стоматолог".

  • В 2015 году вышла замуж за популярного блогера и экс-ведущего Игоря Пустовита. В 2016-м родила сына Данила, а через два года еще одного – Женю. В 2021 году пара развелась. Позже процесс их развода оказался в центре внимания прессы из-за своей скандальности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Саша Бо даже друзьям не рассказывала о новых отношениях. По словам Игоря Пустовита, она прятала Тарнавского на балконе, когда кто-то неожиданно появлялся на пороге.

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