Муж самой известной российской "инфоциганки" Елены Блиновской, блогер Алексей Блиновский исчез на войне в Украине. Его объявили в розыск их-за налоговых махинаций, когда террорист перестал выходить на связь.

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Очевидно, в подразделении, где служит оккупант, его не смогли найти. Можно предположить, что Блиновский скрывается или пополнил число ликвидированных террористов.

"Алексей Блиновский две недели не выходит на связь с сослуживцами. Сейчас он участвует в боях под Красногоровкой. О его судьбе пока ничего неизвестно", – сообщили пропагандисты.

На войну блогер пошел в апреле этого года. Он стал пулеметчиком и приложил руку к геноциду украинцев в Донецком направлении. Позже росСМИ заявили, что оккупант перешел в штурмовое подразделение, расположенное под Красногоровкой Донецкой области.

Бизнес-империя Блиновского оказалась почти разрушена после того, как супругов обвинили в неуплате налогов, а блогершу задержали весной 2023 года. Россиянка до сих пор ждет приговор за решеткой, пока ее муж, вместо воспитания четырех детей, пошел на войну.

Считалось, что россиянин стал оккупантом не по идеологическим причинам. Недавно российский вождь Путин "помиловал" 52 женщин за решеткой, чьи мужья служат в армии РФ. Пропагандисты предполагали, что Блиновский пошел на войну, чтобы его избранницу отпустили на свободу, но этого не произошло.

О судьбе блогера долго ничего не было известно. Медийную жизнь он забросил. Только с объявлением в розыск стало ясно, что его не могут найти или вызвать.

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