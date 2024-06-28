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Скандальный блогер Блиновский пропал без вести в Украине во время штурма: Россия объявила оккупанта в розыск

Катерина Малай
Люди
1 минута
11,4 т.
Скандальный блогер Блиновский пропал без вести в Украине во время штурма: Россия объявила оккупанта в розыск

Муж самой известной российской "инфоциганки" Елены Блиновской, блогер Алексей Блиновский исчез на войне в Украине. Его объявили в розыск их-за налоговых махинаций, когда террорист перестал выходить на связь.

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Очевидно, в подразделении, где служит оккупант, его не смогли найти. Можно предположить, что Блиновский скрывается или пополнил число ликвидированных террористов.

"Алексей Блиновский две недели не выходит на связь с сослуживцами. Сейчас он участвует в боях под Красногоровкой. О его судьбе пока ничего неизвестно", – сообщили пропагандисты.

Скандальный блогер Блиновский пропал без вести в Украине во время штурма: Россия объявила оккупанта в розыск

На войну блогер пошел в апреле этого года. Он стал пулеметчиком и приложил руку к геноциду украинцев в Донецком направлении. Позже росСМИ заявили, что оккупант перешел в штурмовое подразделение, расположенное под Красногоровкой Донецкой области.

Бизнес-империя Блиновского оказалась почти разрушена после того, как супругов обвинили в неуплате налогов, а блогершу задержали весной 2023 года. Россиянка до сих пор ждет приговор за решеткой, пока ее муж, вместо воспитания четырех детей, пошел на войну.

Скандальный блогер Блиновский пропал без вести в Украине во время штурма: Россия объявила оккупанта в розыск

Считалось, что россиянин стал оккупантом не по идеологическим причинам. Недавно российский вождь Путин "помиловал" 52 женщин за решеткой, чьи мужья служат в армии РФ. Пропагандисты предполагали, что Блиновский пошел на войну, чтобы его избранницу отпустили на свободу, но этого не произошло.

О судьбе блогера долго ничего не было известно. Медийную жизнь он забросил. Только с объявлением в розыск стало ясно, что его не могут найти или вызвать.

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