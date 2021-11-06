Блогер Даша Евтух назвала проблему, с которой столкнулась в Киеве

Блогер Даша Евтух устает от Киева, в котором недавно поселилась. Ее напрягает безумный темп жизни мегаполиса, хотя она и признала, что возможностей здесь гораздо больше, чем в селе.

Об этом в авторской программе Вадима Колодийчука "Острый вопрос" рассказала сама блогер. "От такого города я чуть-чуть уморилась", – призналась она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Евтух рассказала, что особенно сложно было первое время жизни в Киеве, поскольку разница с селом была слишком разительной.

"Сначала, когда я еще долго находилась в селе и мало выезжала в город, то я только приехала в Киев… Машины ездят, люди ходят, так всего много было! Для меня это было непривычно, пока я освоилась здесь. Люди находятся в каком-то бешеном движении, постоянно им куда-то надо, бегают".

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В то же время в настоящее время девушка полностью освоилась в большом городе, хотя и стремится вернуться в село. "Сейчас, когда я здесь живу, уже привыкла ко всему этому. Но все равно хочется уехать в село, отдохнуть", – заметила она.

Блогер признала, что по сравнению с селом столица предлагает гораздо больше возможностей, в частности, для работы. Кроме того, у жителя города есть более комфортные бытовые условия, чем у жителя села.

"Здесь есть больше возможностей, чем в селе. Работа, развитие, чем-то заниматься. А в селе только возиться по хозяйству. Конечно, есть разные села, но в моем нет никакой работы, кроме домашнего хозяйства. В городе ты не приходишь из города с грязными ногами по колени, руки черные у тебя от всего этого, зачуханная. В городе, конечно, комфортнее", – сказала Евтух.

Как писал OBOZREVATEL , украинская блоггерша Даша Евтух стала звездой интернета благодаря своему Instagram . В нем девушка выкладывает ролики, где показывает обычную жизнь в деревне, а также делится с подписчиками своими новостями. Ранее стало известно, как выглядят и сколько зарабатывают самые богатые дети-тиктокеры.