Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз: как выглядит многодетная мама после родов

Всемирно известные супруги американских актеров Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз. 35-летняя звезда "Сплетницы", засветившая круглый живот в сентябре 2022 года, родила после Нового года.

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Многодетные родители не устроили помпезное празднование и вообще не рассказали поклонникам о пополнении. О том, что Лайвли не беременна, они узнали из нового поста звезды, где она позирует уже без круглого животика (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новоиспеченная мама четырех детей с мужем и свекровью собралась вместе, чтобы посмотреть самую важную в американском футболе игру года – Супербоул. По случаю семейного вечера они сделали общую фотографию.

На кадре звезда "Дедпула" обнимает свою жену за талию, а она улыбается в объектив в обычных джинсах и облегающей черной майке. От четвертой беременности на ее теле не осталось и намека.

За 9 часов пост собрал более 1,3 млн. лайков, а в комментариях супругов поздравили с рождением четвертого ребенка. О точной дате родов, поле и имени малыша ничего не известно. Поскольку последнее фото с беременным животиком появилось на странице Лайвли 3 января, можно предположить, что она родила совсем недавно.

Влюбленные уже воспитывают троих детей – семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти. Звездные супруги познакомились во время съемок фильма "Зеленый фонарь", а в сентябре 2012 года они поженились в Южной Каролине. О семейной жизни и детях они почти не рассказывают.

Кстати, во время выступления на Супербоуле о своей беременности публично заявила певица Рианна, всего 9 месяцев назад родившая. Подробнее об этом – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поддержали Украину во время полномасштабной войны с РФ. Они объявили о сборе миллиона долларов для украинских беженцев.

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