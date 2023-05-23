Благотворительный концерт Лободы в Osocor Residence отменили: что известно

Киевский комплекс Osocor Residence на днях анонсировал благотворительный концерт украинской певицы Светланы Лободы, цель которого – собрать средства на ремонт одного из отделений детской больницы "Охматдет". Событие было запланировано на 25 августа, однако сегодня, 23 мая, стало известно о его отмене.

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Причиной стал скандал, который разгорелся вокруг мероприятия. В медицинском учреждении заявили, что ничего не знали о вовлеченности Лободы в концерт. В итоге сама артистка совместно с организаторами с Osocor Residence приняли решение не проводить событие, о чем сообщили в Instagram.

"Osocor Residence и LOBODA приняли совместное решение отменить благотворительный концерт 25/08. Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеление репутации артиста. Тем не менее, мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство", – написали на странице комплекса.

В публикации уточняется, что значительную часть билетов на концерт уже было продано. Деньги за них будут возвращены.

"Мы ищем другие способы и пути, чтобы отстроить ЛОР-отделение "Охматдета" и надеемся на вашу поддержку", – резюмировали представители Osocor Residence.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика после громкого скандала со спецпропуском. Подробнее об этом – читайте в материале.

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