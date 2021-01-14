Битва бикини: Полякова, Каменских и Дорофеева похвастались фигурами на отдыхе

Украинские певицы Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие знаменитости отправились в январе в жаркие страны и показали свой главный лук на время отпуска.

Каменских с Потапом отдыхает на Мальдивах, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом улетели на Бали. Своих фанатов они дразнят не только шикарными видами на курортах, но и своей идеальной фигурой – OBOZREVATEL собрал самые откровенные снимки звезд в бикини на отдыхе, которыми они поделились в своих Instagram.

Певица отправилась на Мальдивы, чтобы отдохнуть после новогодних корпоративов. Первый купальник, которым она похвасталась в соцсети, коричневого цвета и спортивного кроя: без веревочек и лишних деталей. Свой лук она дополнила белым халатом, который развевается на ветру, как и волосы Поляковой.

Оля Полякова. Instagram Оли Поляковой

Как и Полякова, Каменских отдыхает с мужем на Мальдивских островах. Несмотря на то, что певица меняет свои купальники каждый день, один из них все же затмевает остальные. Так, на странице она засветила леопардовое бикини, которое соблазнительно подчеркнуло ее формы.

Настя Каменских в купальнике. Instagram Насти Каменских

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха наслаждается отдыхом в ОАЭ на роскошных пляжах в Дубае. На одном из фото она позировала у самой воды в бикини бордового цвета. Любопытно, что фотографировалась она в тот момент с попугаем Кешей, который пытался укусить ее за ногу.

Виктория Смеюха. Instagram Виктории Смеюхи.

Виктория Смеюха с попугаем Кешей. Instagram Виктории Смеюхи.

Победительница последнего сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос выбрала для отдыха в Дубае бежевый купальник, который любопытно смотрится на ее темной загорелой коже. Вверх бикини в стиле бандо она показала крупным планом на фото.

Санта Димопулос. Instagram Санты Димопулос

А вот Дорофеева сейчас отдыхает на Бали. Вместе с Дантесом они ходят в джунгли и позируют на выступающих камнях прямо под водопадом. Один из самых любимых купальников, которые захватила с собой Надя для активного отпуска, – бикини цвета нюд. Так, купальник почти не различим на ее коже.

Надя Дорофеева на вилле на Бали. Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева. Instagram Нади Дорофеевой

OBOZREVATEL ранее рассказывал, какие купальники выбрала Каменских для отдыха на Мальдивах: 7 самых откровенных фото.