Битва бікіні: Полякова, Каменських і Дорофєєва похвалилися фігурами на відпочинку

Українські співачки Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та інші знаменитості вирушили в січні в спекотні країни й показали свій головний лук на час відпустки.

Каменських із Потапом відпочиває на Мальдівах, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом полетіли на Балі. Своїх фанатів вони дражнять не тільки розкішними видами на курортах, а й своєю ідеальною фігурою – OBOZREVATEL зібрав найвідвертіші знімки зірок у бікіні на відпочинку, якими вони поділилися у своїх Instagram.

Співачка відправилася на Мальдіви, щоб відпочити після новорічних корпоративів. Перший купальник, яким вона похвалилася в соцмережі, коричневого кольору і спортивного крою: без мотузочок і зайвих деталей. Свій образ вона доповнила білим халатом, який майорить на вітрі, як і волосся Полякової.

Оля Полякова. Instagram Олі Полякової

Як і Полякова, Каменських відпочиває з чоловіком на Мальдівських островах. Попри те, що співачка змінює свої купальники щодня, один із них все ж затьмарює інші. Так, на сторінці вона засвітила леопардове бікіні, яке спокусливо підкреслило її форми.

Настя Каменських у купальнику. Instagram Насті Каменських

Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха насолоджується відпочинком в ОАЕ на розкішних пляжах у Дубаї. На одному з фото вона позувала біля самої води в бікіні бордового кольору. Цікаво, що фотографувалася вона в той момент із папугою Кешею, який намагався вкусити її за ногу.

Вікторія Сміюха. Instagram Вікторії Сміюхи.

Вікторія Сміюха з папугою Кешею. Instagram Вікторії Смеюха.

Переможниця останнього сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос обрала для відпочинку в Дубаї бежевий купальник, який цікаво пасує до її темної засмаглої шкіри. Верх бікіні в стилі бандо вона показала великим планом на фото.

Санта Дімопулос. Instagram Санти Дімопулос

А ось Дорофєєва зараз відпочиває на Балі. Разом із Дантесом вони ходять у джунглі й позують на каменях прямо під водоспадом. Один із найулюбленіших купальників, які захопила з собою Надя для активної відпустки, – це бікіні кольору нюд. Так, купальник майже не помітний на її шкірі.

Надя Дорофєєва на віллі на Балі. Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва. Instagram Наді Дорофєєвої

OBOZREVATEL раніше розповідав, які купальники вибрала Каменських для відпочинку на Мальдівах: 7 найвідвертіших фото.