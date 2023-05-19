Бисексуальный MELOVIN разошелся с партнершей по 'Танцам со звездами' Русиной и признался, как она относилась к его ориентации

Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) признался, что его роман с партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной закончился. Сейчас сердце артиста свободно и о потенциальном партнере он не задумывается.

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С бывшей музыкант общается редко. Об этом он рассказал на интервью YouTube-канала "Розмова" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Об отношениях Бочарова и Русиной начали говорить еще в 2021 году, но звезды не сразу подтвердили свой роман. О расставании они тоже публично не говорили. Как выяснилось, романтическая история длилась недолго.

"У нас был роман. Закрутился. Сейчас нет. Мы очень мало общаемся", – сказал артист, добавив, что быть "свободной птицей" ему нравится.

На вопрос об отношении Русиной к бисексуальности партнера артист ответил неоднозначно.

"Там тоже разное бывало. Вот. Я так думаю. Я не знаю, свечу не держал. Она говорила: "Мне все равно абсолютно", – поделился MELOVIN.

Певец также заверил, что во время войны не хочет думать, кто будет его следующим партнером – мужчина или женщина. По словам звезды, он не задумывается о том, с кем в будущем хочет быть, а просто радуется, когда в его жизни появляется романтическое увлечение.

Напомним, что исполнитель совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend в 2021 году. Он признался, что осознал свою ориентацию в 13 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в отношениях с Русиной Бочаров рассказал, что для него табу. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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