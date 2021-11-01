MELOVIN признался в любви партнерше по 'Танцях з зірками' после страстного поцелуя

Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) признался в любви своей партнерше Лизе Русиной по шоу "Танці з зірками". Он назвал девушку "слишком прекрасной" и сказал, что любит ее.

Соответствующий пост певец опубликовал на личной странице в Instagram, сопроводив заявление видеонарезкой танцевальных номеров. В конце ролика MELOVIN добавил момент страстного поцелуя с Русиной, который у них случился на девятом выпуске проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ода любви к одной девушке, с одесской кровью! Ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю", – написал MELOVIN.

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В свою очередь, Лиза Русина в Instagram-stories заинтриговала поклонников, написав, что "MELOVIN – человек из-за которого в ближайшие месяцы у нее нет отношений".

Позже, она опубликовала пост в Instagram, в котором отметила, что она, вместе с певцом, боролась 9 эфиров и не сдавалась.

"Бой был сильнейший, а боролись мы не только в танце. С таким результатом покидать шоу не жалко. Я ухожу – ухожу красиво. Лучшее, что было в этом шоу – это люди! Талантливые, сильные, родные, уникальные люди. Вы все глубоко в моем сердечке", – написала Лиза Русина.

Также она поблагодарила телережиссера Елену Коляденко за то, что подарила "маленькую жизнь и Меловина".

Напомним:

В воскресенье, 31 октября, на телеканале 1+1 прошел девятый выпуск шоу "Танці з зірками". В результате, проект покинули MELOVIN и Лиза Русина.

После объявление результатов, певец взялся комментировать свое участие, долго сыпать комплименты своей партнерше и благодарить ее за то, что многому научила его.

"Я в это не верю. Но, тем человеком, которым я пришел на этот проект, что я мог и, что я сделал, насколько я превзошел себя, не знаю, но, я избавился от многих страхов тут. Социофобии, дрожания, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень переживает и говоришь ей, что она ах**нная. Я горжусь тобой и собой, и нами", – сказал MELOVIN.

После него, свою благодарную речь сказала Лиза Русина.

"Я очень хочу поблагодарить за такого партнера, что мне подарила жизнь. Я безумно благодарна за эту поддержку и твою искренность. И все, что говорят люди – на самом деле, вы не знаете его лично, если бы вы знали, никогда такого бы не сказали о нем", – сказала Русина.

После ее слов, MELOVIN настолько растрогался, что не выдержал и страстно поцеловал девушку взасос, чем шокировал публику.

Коротко о знаменитости:

24-летний украинский исполнитель, победитель "Х-Фактор" MELOVIN, родом из Одессы. Представлял Украину на Евровидении в 2018 году в Португалии. В 2019 году получил премию M1 Music Awards "Прорыв года".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MELOVIN жестко отреагировал на заявление танцовщицы Илоны Гвоздевой, которая сказала, что на репетиции проекта "Танці з зірками" артист был выпивший.