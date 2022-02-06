MELOVIN рассекретил, с кем встречается, и назвал табу в отношениях

Украинский певец Константин Бочаров, более известный под сценическим псевдонимом MELOVIN, поделился подробностями своей личной жизни. Музыкант, который в июле 2021 года сделал каминг-аут, признался, что встречается с бывшей партнершей по проекту "Танці з зірками" Лизой Русиной.

Как передает ТСН, влюбленные признались друг другу в чувствах относительно недавно. Ведущей "Світського життя" Кате Осадчей вокалист рассказал о табу в отношениях, а танцовщица о реакции на бисексуальность избранника.

О тесной связи между исполнителем и его партнершей по паркету ходили слухи еще во время выхода танцевального шоу в эфир. Однако тогда пара игнорировала сплетни о романе, хотя и подогревала их поцелуями перед камерами. Сам MELOVIN без стеснений говорил о симпатии к танцовщице.

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Сейчас же довольный певец признался, что получил от Лизы ответное признание.

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой, что сейчас творится", – вспомнил музыкант.

И хотя Константин является бисексуалом (испытывает романтическое и сексуальное влечение как женщинам, так и к мужчинам), он выступил против "открытых отношений". Как утверждает звезда, для него это – табу.

"Для меня это табу сразу. Нет, совсем. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно", – прокомментировал артист.

Сама Лиза к ориентации возлюбленного относится с пониманием и поддержкой. Она не отрицает, что и сама может испытывать симпатию и страсть к женскому полу.

"Я думаю, сейчас 21 век. Люди – бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле", – отметила хореограф.

От вопроса касательно интимной близости MELOVIN постарался уйти. Был ли секс у пары – влюбленные не признались.

"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только", – ответил вокалист.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN (Константин Бочаров) – 24-летний украинский певец, победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор".

Представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" – занял 17-е место.

5 июля 2021 года совершил каминг-аут как бисексуал. На сцене Atlas Weekend артист поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, и достал радужный флаг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, MELOVIN состоял в отношениях с парнем шесть лет. Родители артиста об этом не подозревали, хотя пара "спала вместе под их носом".