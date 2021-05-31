Билык посвятила трогательную песню покойной матери

Украинская певица Ирина Билык презентовала новую песню под названием "Ангелов не выбирают" и клип на нее. Артистка посвятила композицию своей покойной маме.

Соответствующий ролик Билык опубликовала на официальном YouTube-канале. Звезда отметила, что решила представить клип на композицию в виде мультипликационного фильма, так как сама не смогла сняться в нем (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Ирина также добавила, что песню "Ангелов не выбирают", автором которой является Александр Тищенко, она услышала год назад, когда не стало ее мамы. Данная композиция вдохновила певицу и она решила записать ее не только в память о своем родном человеке, но и в честь "всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы".

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"Несмотря на то, что эта композиция печальная, я думаю что она понравится моим поклонникам. Я всегда пою то, о чем молчит мое сердце! Впервые я не смогла принимать участие в съемках клипа, потому что целый год как только я начинала петь первые строчки этой песни у меня по щекам катились слезы. И я решила, что правильнее будет создать на нее анимационный фильм. Уверена, что мой первый мультипликационный эксперимент удался", – заявила артистка.

В сети эмоционально отреагировали на новую работу Билык. Многие поклонников заявили, что эта песня также заставила их плакать.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык впервые рассказала, что ее 40-летний брат Сергей страдает от психического расстройства. Артистка призналась, что он уже 5 лет не выходил из квартиры.