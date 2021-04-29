Билык начинала карьеру в ночном клубе с 'космических' гонораров: какие запреты ставили певице

Украинская певица Ирина Билык начала свою творческую карьеру в одном из ночных клубов Таквора Бароняна под названием Hollywood. Артистка зарабатывала огромную сумму на тот момент – 1000 долларов в месяц.

Как рассказал продюсер Александр Ягольник, заведение, в котором выступала исполнительница, было одним из топовых и престижных. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, Баронян предложил Билык выгодный эксклюзивный контракт. По его условиям певица не могла выступать в каком-нибудь другом ночном клубе, но при этом у нее была возможность гастролировать по городским дворцам культуры и стадионам.

Отмечается, что впоследствии Баронян подписал подобный контракт с Евгенией Власовой и Андреем Данилко.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

С марта 2013 года знаменитость в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.