Билли Айлиш стала человеком года, отговорив известный бренд использовать мех

Американская певица Billli Eilish стала самой молодой победительницей в номинации "человек года", по версии некоммерческой организации по защите животных "PETA". Это звание ей присудили за активную борьбу за права животных.

19-летняя артистка в 2021 году отличилась перед церемонией Meta Gala 2021, поспорив с известным дизайнером Оскаром де ла Рентом. Она заставила художника отказаться от животных материалов в своих изделиях, сообщает NME (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Учредительница "PETA" Ингрид Ньюкирк заявила, что организация счастлива присудить награду человеку, который каждый день борется за права животных.

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Эксперты отметили не только то, что Билли отказала известный бренд использовать мех, но ее взгляды на жизнь, которые артистка транслирует своей аудитории.

Исполнительница пропагандирует вегетерианство и полностью отказалась от животной продукции. В 2021 году она совместно с брендом спортивной одежды "Nike" выпустила "100% веганские" кроссовки, а также духи, которые не содержат в составе животные компоненты и не тестируются на животных.

Сама Билли считает, что договоренность с Оскаром – ее самое главное достижение за всю карьеру.

"Это действительно было очень важно для меня, и я надеюсь, что эту позицию поддержит гораздо больше брендов", – сказала певица.

Коротко о звезде:

Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Лауреат премии "Грэмми". Завоевала популярность в 2016 году публикацией дебютного сингла "Ocean Eyes". 8 августа 2019 Книга рекордов Гиннеса сообщила, что 17-летняя артистка попала в Книгу 2020 как самая молодая исполнительница, возглавляющая главные музыкальные чарты мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на премию MTV Video Music Awards 2021 Билли пришла в своем фирменном мешковатом стиле. Ее наряд не содержал в себе животных материалов и лишних украшений.