Ни корсетов, ни шелка. Билли Айлиш пришла на MTV Video Music Awards 2021 в 'платье-мешке'

19-летняя американская певица Билли Айлиш появилась на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021 в своем фирменном мешковатом стиле. Знаменитость на красную ковровую дорожку надела полностью черный образ.

После экспериментов певицы с корсетами и шелкам, Билли решила вернуться в прежний оверсайз стиль. Подробней о том, как выглядела звезда – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Для премии Билли предпочла объемный длинный свитер и миди-юбку, дополнив лук черными носками и ботинками на платформе. Стоит отметить, что это самый теплый наряд минувшего вечера.

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Свой образ певица дополнила аксессуарами в виде колец и браслета, а также макияжем, который отлично подчеркнул ее светлую кожу. Свои платиновые волосы певица решила оставить распущенными, так что челка спадала прямо на глаза.

Отметим, что Билли Айлиш номинировали сразу в пять категорий, однако она смогла выиграть только "Лучшем латиноамериканском клипе" за "Lo Vas A Olvidar" и в "Video for good" за "Your Power".

Вместе с Билли на красной дорожке покрасовался ее старший брат и музыкальный продюсер FINNEAS. Он был в бархатном пиджаке изумрудного цвета.

Коротко о знаменитости:

Билли Айлиш – американская певица, которая исполнила свой первый хит в 13 лет, а уже в 18 собирала стадионы по всему миру.

Родилась будущая мировая звезда в декабре 2001-го в Лос-Анджелесе в семье малоизвестных актеров Мэгги Берд и Патрика Оконнели.

В 2015 году вместе с братом, Билли опубликовала песню "sHE's brOKen" на SoundCloud. Вскоре появилась личная песня Айлиш – "Fingers Crossed".

Первый альбом певицы вышел в августе 2017-го.

Девушка проживает с родителями в том же доме, где и росла.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в номинации "Видео года" победил Lil Nas X, а "Артистом года" стал Джастин Бибер.