Ни корсетов, ни шелка. Билли Айлиш пришла на MTV Video Music Awards 2021 в "платье-мешке"

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Ни корсетов, ни шелка. Билли Айлиш пришла на MTV Video Music Awards 2021 в 'платье-мешке'

19-летняя американская певица Билли Айлиш появилась на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021 в своем фирменном мешковатом стиле. Знаменитость на красную ковровую дорожку надела полностью черный образ.

После экспериментов певицы с корсетами и шелкам, Билли решила вернуться в прежний оверсайз стиль. Подробней о том, как выглядела звезда – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Для премии Билли предпочла объемный длинный свитер и миди-юбку, дополнив лук черными носками и ботинками на платформе. Стоит отметить, что это самый теплый наряд минувшего вечера.

Черный образ Билли Айлиш на музыкальной премии.
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Свой образ певица дополнила аксессуарами в виде колец и браслета, а также макияжем, который отлично подчеркнул ее светлую кожу. Свои платиновые волосы певица решила оставить распущенными, так что челка спадала прямо на глаза.

Наряд Билли Айлиш на MTV Video Music Awards 2021.

Отметим, что Билли Айлиш номинировали сразу в пять категорий, однако она смогла выиграть только "Лучшем латиноамериканском клипе" за "Lo Vas A Olvidar" и в "Video for good" за "Your Power".

Билли Айлиш получила награду.

Вместе с Билли на красной дорожке покрасовался ее старший брат и музыкальный продюсер FINNEAS. Он был в бархатном пиджаке изумрудного цвета.

Билли Айлиш со старшим братом.

Коротко о знаменитости:

  • Билли Айлиш – американская певица, которая исполнила свой первый хит в 13 лет, а уже в 18 собирала стадионы по всему миру.

  • Родилась будущая мировая звезда в декабре 2001-го в Лос-Анджелесе в семье малоизвестных актеров Мэгги Берд и Патрика Оконнели.

  • В 2015 году вместе с братом, Билли опубликовала песню "sHE's brOKen" на SoundCloud. Вскоре появилась личная песня Айлиш – "Fingers Crossed".

  • Первый альбом певицы вышел в августе 2017-го.

  • Девушка проживает с родителями в том же доме, где и росла.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в номинации "Видео года" победил Lil Nas X, а "Артистом года" стал Джастин Бибер.

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