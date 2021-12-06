Билли Айлиш кардинально изменила внешность после хейта в сети: фото новой прически звезды

Американская певица Билли Айлиш кардинально поменяла свою внешность. 19-летняя звезда перекрасила волосы из пепельного блонда, который не раз становился предметом критики, в темный цвет.

Новые снимки Айлиш-шатенки обнародовало в Instagram издание Variety. Фото с обновленной прической публиковала в своем Instagram-аккаунте и сама артистка (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Дамы и господа... Билли!" – подписали фотографии редакторы Variety.

На кадрах видно, что для нового образа певица выбрала сложный темный оттенок, который на свете переливается до медово-рыжего.

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Знаменитость неоднократно экспериментировала со своими волосами. Предыдущим ее цветом был глубокий белый, почти пепельный оттенок.

Интересно, что та прическа не пришлась поклонникам певицы по вкусу. С такими волосами в стиле Мерлин Монро, как писали пользователи сети, Билли выглядела намного старше, чем она есть.

Коротко о звезде:

Билли Айлиш – 19-летняя американская певица и автор песен, лауреат премии "Грэмми".

Завоевала популярность в 2016 году публикацией дебютного сингла "Ocean Eyes".

В 2020-м артистка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая молодая исполнительница, возглавляющая главные музыкальные чарты мира.

Также стала самой молодой победительницей в номинации "Человек года" (по версии некоммерческой организации по защите животных "PETA") за то, что заставила дизайнера Оскара де ла Рента отказаться от натурального меха.

Как писал OBOZREVATEL, песня Билли Айлиш "Your Power" попала в топ-20 лучших треков 2021 года по версии издания The Guardian. Ее и другие хиты-победители можно послушать по ссылке.