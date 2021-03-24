Билли Айлиш, Натали Портман и другие звезды, которых "гнобили" за лишний вес. Фото

Знаменитости всегда на виду, поэтому любое изменение во внешности приводит к горячим обсуждениям, а если звезда еще и набрала несколько лишних килограмм, то шквал критики обеспечен.

В последнее время публичные люди начинают отстаивать свое право быть собой и выглядеть так, как им комфортно, не испытывая при этом мук совести. OBOZREVATEL рассказывает, кто из знаменитостей неожиданно подвергся критике из-за своей фигуры.

1. Натали Портман

В прошлом месяце папарацци сфотографировали оскароносную актрису на прогулке в Австралии. Новые фото Портман сопровождались новостью о том, что она носит третьего ребенка. Эти слухи вызвали у актрисы такое возмущение, что она просто не могла не прокомментировать эту клевету.

Натали Портман ошибочно посчитали беременной из-за лишних килограмм

"Судя по всему, в 2021 году все еще нормально комментировать женское тело и спекулировать на нем так, как им удобно", – ответила Натали, добавив, что точно не беременна.

2. Райан Гослинг

Известный актер, которого сейчас заполучить для роли является большой удачей для режисера, попал в неприятную ситуацию в 2010 году. Питер Джексон уже утвердил его на роль в триллере "Милые кости", где он должен был сыграть отца пропавшей девочки. Гослинг начал активно готовиться к роли и набирать вес. Так он наел 27 кг. Однако режиссер и съемочная команда прогнали актера, когда он пришел на первый съемочный день. Джексон объяснил свой поступок тем, что полный Гослинг для этой роли не подходит.

Райан Гослинг набрал 27 килограммов для роли, после чего ему отказали

3. Билли Айлиш

Одна из самых успешных американских певиц Билли Айлиш с самого начала сделала своей фишкой мешковатую одежду. Она рассказала VMagazine, что специально носит только оверсайз, чтобы люди не спекулировали на тему ее веса и фигуры. В октябре 2020 фотографы подловили Айлиш в обтягивающей майке и шортах, и мир впервые увидел настоящую фигуру любимой певицы. И тогда на нее обрушилась критика за ее вес.

Билли Айлиш специально носит оверсайз, чтобы скрыть свою фигуру

"Тело, с которым я родилась, не отвечает вашим ожиданиям? Если бы я жила только вашими взглядами, вздохами одобрения или осуждения, я бы не могла пошевелиться", – считает певица.

4. Барбара Палвин

В середине марта 2019 года зажглась новая звезда Victoria’s Secret – Барбара Палвин. Однако, ее фигура показалась подписчикам официального аккаунта VS не модельной. По словам критиков, тело Барбары не имеет нужного рельефа, а бедра и живот слишком большие.

Фигуру "ангела" Victoria’s Secret раскритиковали из-за отсутствия рельефности

А один из американских пабликов в Facebook, рассказывающий о новостях модельного бизнеса, и вовсе опубликовал эту новость под заголовком: "Барбара Палвин наконец-то стала первой plus-size моделью Victoria’s Secret. Она это заслужила".

Барбара Палвин назвали плюс-сайз моделью Скриншот Facebook

5. Селена Гомес

Селена Гомез не раз становилась жертвой критики поклонников и СМИ из-за склонности своего тела к полноте. Так, ее фото, сделанные папарацци во время отдыха певицы на яхте с друзьями в 2016 году, стали чуть ли не главной темой для обсуждения разных СМИ и простых обывателей. С тех пор фотографы часто ловят певицу на пляжах, чтобы проследить изменения ее фигуры.

Селена Гомес склонна к полноте

"Главный миф о красоте – это постоянная одержимость своей физической привлекательностью. Именно это заключает девушек в замкнутый круг безнадежности и неуверенности. Я лучше буду заботиться о себе и своем здоровье, чем пытаться кому-то что-то доказать", – резко ответила хейтерам в Instagram Селена.

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