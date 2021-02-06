Звезды, которые похудели до неузнаваемости: фото в новом теле

Перед приходом весны девушки имеют общую цель – похудеть. Звезды особенно любят хвастаться потерянными сантиметрами. Достичь желаемого внешнего вида сложно, а увидеть заветную цифру на весах удается далеко не всем.

Диеты, ежедневные занятия спортом и даже голодовки. На что только не идут звезды, чтобы оставаться на пике славы. OBOZREVATEL собрал топ известных женщин, которые доказали, что похудеть более чем на 10 килограммов реально.

Известная исполнительница Адель потеряла 45 килограммов – об этом рассказали фанаты, которые пообщались со звездой во время отдыха. Весной 2020 опубликованные фото Адель в социальных сетях шокировали поклонников. "После развода она начала таять на глазах", – удивляются пользователи.

Причиной похудения стал тяжелый разрыв с мужем и новый образ жизни: певица занимается пилатесом и сидит на строгой диете.

Украинская певица Оля Цибульская в феврале 2020 призналась, что ей удалось похудеть на 12 килограммов. Артистка рассказала, что начала бороться с лишним весом после рождения сына: "Я заедала свои многочисленные страхи, комплексы и слабости", – поделилась Ольга в Instagram.

Исполнительница занималась спортом и испытывала метод интервального голодания. Начать худеть звезду побудило свое отражение на экране, тогда Цибульская поняла, что так выглядеть нельзя.

Марина Федункив

Популярная комедийная актриса Марина Федункив потеряла 30 килограммов. Звезда начала худеть еще в 2019 из-за травмы ноги, но достичь заветной формы артистке удалось только через год.

Поклонники Марины в Instagram сейчас подчеркивают ее прекрасную форму: "Какие худые ноги", "Фигура нереальна", "Как хорошо выглядит, красавица".

Федункив продолжает заниматься танцами на самоизоляции, чтобы сжигать лишние калории.

Ребел Уилсон

Карантин 2020 стал переломным периодом для актрисы Ребел Уилсон. Масса тела более 100 кг была ее визитной карточкой для комедийных ролей – об этом австралийская звезда заявляла неоднократно.

"Достигла желаемого веса с месяцем в запасе! И хотя дело не в цифрах, а в здоровье, мне нужна была четкая цель, и я выбрала 75 килограммов ", – отметила Уилсон в заметке Instagram.

Телеведущая Руслана Писанка стала известной, как обладательница пышных форм. Актриса решила похудеть и приняла участие в проектах "Зважені та щасливі" вместе с мужем Игорем.

Звезда поделилась с поклонниками, как смогла сбросить 42 килограмма за 8 месяцев.

"Если хотите начать новую жизнь, но вы не можете сделать первый шаг – ищите друзей по несчастью и работайте вместе", – рекомендует Писанка.

Певица Кристина Агилера похудела до размера одежды, который имела еще в начале карьеры. Звезда 2000-х потеряла 38 килограммов за 10 месяцев. Агилера не давала комментариев по поводу перевоплощения, но подписчики предполагают, что секрет в регулярных тренировках и работе диетологов.

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